Финансы

Курс доллара превысил 65 рублейТАСС 04:57

Курс доллара к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже в среду на 0,45% к уровню закрытия предыдущей сессии, и по состоянию на 11:40 мск достиг уровня в 65,01 рубля за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Рубль начал падение. За доллар уже просят больше 65, евро идет к 73

Фонтанка.Ру07:11

Курс доллара впервые с 14 мая превысил 65 рублей

Life.ru05:11

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже

Вести.Финанс03:19

Курс доллара превысил 65 рублей

Российская газета05:04

Курс доллара превысил 65 рублей

ТАСС04:57

Рубль усилил снижение, доллар пытается закрепиться выше 65 рублей

ПРАЙМ04:47

Доллар подорожал до 65 рублей

Московский Комсомолец05:06
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Политика

Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский решил вернуть гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили из соображений справедливости.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко объявила о свадьбе

Популярная телеведущая Регина Тодоренко объявила в микроблоге о том, что выходит замуж за певца Влада Топалова, с которым она официально оформила свои отношения 25 октября 2018 года.
Обновлено в 05:57
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

Кабмин предложил взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов

Кабинет министров предлагает взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Росздравнадзор проверит центр Шумакова после гибели ребенка

Обновлено в 05:43
Армия и оружие

На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана рассказал о планируемой 1 марта 2014 года спецоперации по «разблокированию воинских частей» в Крыму.
Обновлено вчера в 23:08
Политика

Совфед прекратил полномочия сенатора Мезенцева

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия председателя комитета по экономической политике Дмитрия Мезенцева, который стал новым послом России в Белоруссии.
Обновлено в 03:44
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес

Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы

Няня принца Арчи, сына герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри, уволилась после двух недель работы.
Обновлено в 02:10
Происшествия

В Петербурге полиция начала масштабные рейды среди мигрантов

В Петербурге полиция начала масштабные профилактические рейды в местах компактного проживания мигрантов.
Обновлено в 05:10
Авто

В России сертифицировали новую Mazda3

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на Mazda3 нового поколения.
Обновлено в 05:42
Политика

Чайка связал катастрофу SSJ100 с серьезными проблемами в авиаотрасли

Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете

Обновлено в 04:07
Происшествия

«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения

«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
Обновлено в 05:05
Транспорт

Госдума выступила против повышения штрафов за повторное нарушение ПДД

С предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации, выступила Госавтоинспекция России.
Обновлено в 05:04
Кино

Актер из «Игры престолов» попал в реабилитационную клинику

Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику на фоне проблем с алкоголем и стресса, сообщает The New York Post.
Обновлено в 06:25
Политика

Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
Обновлено вчера в 06:32
Политика

Зеленский впервые приехал в Донбасс как президент

Владимир Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил Донбасс, сообщает его пресс-служба в понедельник, 27 мая.
Обновлено 27 мая в 13:52
Транспорт

Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург

Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Музыка

Крид прокомментировал свое решение уйти из Black Star

Обо всем Егор Крид рассказал в интервью Юрию Дудю, которое было опубликовано на YouTube 28 мая.
Обновлено вчера в 19:01
Армия и оружие

Зеленский обещал сделать все возможное для освобождения бойцов ВСУ, попавших в плен в ДНР

Обновлено в 06:33
Происшествия

Напавшего на школьницу с топором подростка задержали

Обновлено в 05:35
Экономика

Развитие внутренних авиарейсов в России оказалось убыточным

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), включающая в себя более 20 авиакомпаний и авиапредприятий, сообщила о сложностях с развитием региональных перевозок из-за роста цен на авиатопливо.
Обновлено в 04:36
Футбол

Погба согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Реал»

По данным источника, первым трансфером «Реала» во время летнего межсезонья станет полузащитник «Челси» Эден Азар, а затем сливочные купят Погба.
Обновлено в 02:19
Общество

Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на суды Краснодара

Автомобильные концерны Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar обратились в ФСБ России с заявлением о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу владельцев авто через суды Краснодара.
Обновлено вчера в 09:32
Общество

В России возбудили 280 уголовных дел из-за ошибок с начислением пенсий

Почти 300 уголовных дел возбуждено в России за 2018 год из-за отказов в пенсиях и ошибок с расчетами.
Обновлено в 05:43
Единоборства

Деонтей Уайлдер подтвердил, что встретится с Луисом Ортисом

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер подтвердил появившуюся вчера неофициальную информацию о том, что следующим его боем станет матч-реванш с кубинцем Луисом Ортисом.
Обновлено в 00:18
Происшествия

В Дагестане сбившую четырех человек автомобилистку закидали камнями

В Махачкале очевидцы пытались устроить самосуд над водителем автомобиля, сбившего на тротуаре четырех человек.
Обновлено в 04:42
Политика

Бориса Джонсона вызвали в суд в связи с высказываниями по Brexit

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон будет вызван в суд в связи со своими высказываниями в преддверии референдума по Brexit в 2016 году, соответствующее решение вынесла в среду судья Маргот Коулман.
Обновлено в 06:37
Политика

Эгилс Левитс стал президентом Латвии

По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании.
Обновлено в 06:30
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