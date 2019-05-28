Финансы

Курс доллара превысил 65 рублейТАСС 04:57

Курс доллара к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже в среду на 0,45% к уровню закрытия предыдущей сессии, и по состоянию на 11:40 мск достиг уровня в 65,01 рубля за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Доллар преодолел отметку в 65 рублей на торгах 29 мая

Экономика сегодня05:16

Рубль теряет позиции к доллару и евро

Газета.Ru03:21

Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:38

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:12

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01

Рубль в начале торгов проиграл и доллару, и евро

Росбалт03:56

Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов во вторник

Интерфаксвчера в 03:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
Общество

Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб

Обновлено вчера в 22:55
Космос

Рисунки прошлых веков помогли понять веерообразное полярное сияние

Красные полярные сияния - веерообразные полярные сияния, характеризуемые светом, который, кажется, начинается на горизонте и широкими полосами расходится по небу.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес

У Олега Меньшикова отбирают квартиру

Актер может лишиться роскошной квартиры площадью 171 кв. м в самом центре Москвы.
Обновлено в 03:00
Культура

Коми представит в Москве музейную площадку с этноколоритом

Команда отделения «Дизайн» республиканского Колледжа искусств разработала проект площадки, которая представит республику на главном музейном событии года — фестивале «Интермузей».
Обновлено в 05:00
Происшествия

«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения

«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

Пластический хирург показал фото Дарьи Пынзарь до и после операции

Звезда «ДОМа-2» Дарья Пынзарь переживает период реабилитации после пластической операции.
Обновлено в 06:00
Общество

Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Театры

Богомолов отреагировал на назначение худруком Театра на Малой Бронной

Обновлено в 06:08
Политика

Назарбаеву присвоили звание почетного председателя ВЕЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что инициатива присвоить Назарбаеву почетное звание с учетом его вклада в становление Евразийского экономического союза поступила от президента России Владимира Путина, отмечает издание NUR.KZ.
Обновлено в 04:16
Политика

В Косово задержан сотрудник миссии ООН из России

Полиция непризнанного Косова задержала гражданина России, сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK), сообщил президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к депутатам в парламенте страны.
Обновлено вчера в 05:10
Футбол

Презентация Азара в качестве игрока «Реала» пройдет 3 июня, пишут СМИ

Презентация Эдена Азара в качестве футболиста мадридского "Реала" состоится 3 июня, сообщает As.
Обновлено в 05:03
Общество

В России возбудили 280 уголовных дел из-за ошибок с начислением пенсий

Почти 300 уголовных дел возбуждено в России за 2018 год из-за отказов в пенсиях и ошибок с расчетами.
Обновлено в 05:43
Авто

Volkswagen представила два концептуальных Golf

Компания Volkswagen представила два концепт-кара на базе модели Golf — хэтчбек Golf GTI Aurora и универсал Golf Estate FighteR.
Обновлено в 06:36
Общество

В Югре заведующая детсадом уволилась из-за видео со «стриптизом»

Руководитель детского сада в Сургуте (ХМАО) уволилась из-за появившегося в сети видео трехлетней давности, на котором запечатлен праздник с аниматором, исполняющим стриптиз в костюме кабана, заявил РИА Новости в среду советник главы города Александр Оверчук.
Обновлено в 03:09
Экономика

«Алросе» потребуется до 10 лет на восстановление рудника «Мир»

Николаев говорит, что «Алроса» уже нашла техническое решение для восстановления рудника, в ближайшее время должна начаться работа по проектированию.
Обновлено вчера в 17:11
Политика

Бельгия передала России воевавшего на стороне ИГ в Сирии боевика

Из Бельгии в Россию экстрадирован боевик, который с 2014 года воевал в Сирии на стороне террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Житель Пятигорска призывал прохожих вступить в экстремистскую ячейку

По данным следователей, 23 декабря 2018 года мужчина выкрикивал лозунги, раздавал листовки и убеждал жителей города вступать в организацию, запрещенную на территории Российской Федерации.
Обновлено в 06:33
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Наука

В Минздраве оценили исследование о методах избавления от брюшного жира

Обновлено в 04:20
Кино

Актер из «Игры престолов» попал в реабилитационную клинику

Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику на фоне проблем с алкоголем и стресса, сообщает The New York Post.
Обновлено в 06:25
Политика

Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

Бывший президент Украины Леонид Кравчук объяснил, почему Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.
Обновлено в 00:32
Политика

Захарова призвала немецкие СМИ объясниться за скандал с «россиянкой»

Немецкие журналисты опубликовали кадры, на которых австрийский вице-канцлер Кристиан Штрахе общается с якобы «племянницей русского олигарха».
Обновлено в 06:00
Происшествия

«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся

В Киеве на судоверфи «Кузня на Рибальскому» загорелся спущенный на воду в апреле разведывательный корабль проекта 502ЭМ для ВМС Украины.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации

Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации Выступая в Госдуме на «правительственном часе», генпрокурор Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в области обеспечения безопасности полетов.
Обновлено в 05:52
Политика

Зампреда правительства Коми уволили по коррупционным причинам

Произошло это по причине утраченного к ней доверия.
Обновлено в 05:18
Политика

Глава ВЦИОМ объяснил причину падения рейтинга Путина

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров объяснил, почему произошло падение рейтинга президента Владимира Путина.
Обновлено в 01:37
Происшествия

Взрыв газа разрушил дом в Воронеже, есть пострадавшие

Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в частном жилом доме в Воронеже утром 29 мая, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Группировка вора в законе Циркача трижды похитила россиянина

Обновлено в 04:14
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
Обновлено в 04:24
Здоровье

Андрей Субботин уходит с поста министра здравоохранения

Андрей Субботин занимал пост министра здравоохранения региона с 24 ноября 2017 года.
Обновлено в 00:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное