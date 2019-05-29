Доллар и евро в среду выросли к рублю на валютных торгахСвободная Пресса 04:30

На десять утра доллар стоил 64,91 рубля, что на 20 копеек выше показателя на закрытии биржи ранее. Спустя час торгов цена доллара не изменилась. В свою очередь, евро в среду на открытии стал дороже на 16 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 72,4 рубля.

Доллар и евро в среду выросли к рублю на валютных торгах

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