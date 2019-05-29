Финансы

Курс доллара превысил отметку в 65 рублейАргументы и Факты 05:09

Последний раз показатель был выше данной отметки 14 мая В ходе торгов на Московской бирже в среду, 29 мая, курс доллара к рублю вырос на 0,45% к уровню закрытия предыдущей сессии.
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Рубль начал падение. За доллар уже просят больше 65, евро идет к 73

Фонтанка.Ру07:11

Курс доллара превысил 65 рублей

ТАСС04:57

Курс доллара превысил 65 рублей

Rambler News Service05:10

Курс доллара превысил отметку в 65 рублей

Аргументы и Факты05:09

Доллар подорожал до 65 рублей

Московский Комсомолец05:06

Курс доллара превысил 65 рублей

Российская газета05:04

Курс доллара впервые с 14 мая превысил 65 рублей

Life.ru05:11
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Общество

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РПЦ откроет бесплатный центр реабилитации наркозависимых в Москве

В пресс-службе Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви сообщили о намерении открыть в июле 2019 года в центре Москвы бесплатный центр амбулаторной реабилитации для наркозависимых.
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Пострадавший в Косове сотрудник ООН из РФ будет переведен в Белград

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Транспорт

Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург

Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
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Политика

Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения на Украину

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили получил у украинского консула в Варшаве удостоверение личности для возвращения на Украину, на данный момент он отправляется в аэропорт.
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Чайка рассказал о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 при посадке в «Шереметьево» стало следствием серьезных проблем в авиационной отрасли России, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на «правительственном часе» в Госдуме.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

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Политика

Мосийчук попытался оправдаться за скандал в прямом эфире

Украинский депутат Игорь Мосийчук попытался оправдать свое поведение в прямом эфире.
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Водителям могут увеличить штрафы за повторное нарушение ПДД

Замглавы ГИБДД Александр Быков предлагает увеличить размер штрафов за повторные нарушения правил дорожного движения.
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Происшествия

Брошенную в московской поликлинике девочку передали бабушке

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Политика

Захарова потребовала немецкие СМИ объясниться за скандал с россиянкой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала германские СМИ объяснить ситуацию с видео, спровоцировавшем политический скандал в Австрии.
Обновлено в 07:08
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В Дагестане сбившую четырех человек автомобилистку закидали камнями

Обновлено в 04:42
Игры

В PSN появился баннер предзаказа Death Stranding

Обновлено в 04:03
Театры

Константин Богомолов получил должность худрука Театра на Малой Бронной

Обновлено в 04:53
Авто

«Сколково» поможет Hyundai создать в России сервис подписки на машины

Обновлено в 07:43
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Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Политика

Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС

На саммите ЕАЭС президент России Владимир Путин сообщил о подготовке соглашения, по которому при начислении пенсий будет учтен стаж за весь период трудовой деятельности на территории государств Союза.
Обновлено в 05:06
Экономика

Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями

Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка, она составила около 30 процентов.
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Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

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Путин и Лукашенко поручат сверить планы интеграции в рамках СГ

Президенты России и Беларуси поручат правительствам проработать и сверить планы по углублению интеграции в рамках Союзного государства до 21 июня.
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Происшествия

За «пьяное» ДТП с жертвами лишат свободы на 15 лет

Аргументируя необходимость ужесточения Уголовного кодекса, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по статистике, по вине пьяных водителей в ДТП ежегодно гибнет свыше четырех тысяч человек.
Обновлено в 08:16
Гаджеты

В интернете опубликованы скриншоты новой iOS 13

Обновлено в 04:39
Происшествия

«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения

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Общество

В Якутии игрок КВН извинился за шутку про мэра

В Якутии директор детского дома Николай Харлампьев публично извинился перед мэром города Вилюйска Нюргустаном Афанасьевым за то, что назвал его суперменом.
Обновлено в 07:42
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира

Обновлено вчера в 17:36
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