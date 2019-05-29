Финансы
Курс доллара превысил отметку в 65 рублейАргументы и Факты 05:09
Последний раз показатель был выше данной отметки 14 мая В ходе торгов на Московской бирже в среду, 29 мая, курс доллара к рублю вырос на 0,45% к уровню закрытия предыдущей сессии.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала германские СМИ объяснить ситуацию с видео, спровоцировавшем политический скандал в Австрии.
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Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
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Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС
На саммите ЕАЭС президент России Владимир Путин сообщил о подготовке соглашения, по которому при начислении пенсий будет учтен стаж за весь период трудовой деятельности на территории государств Союза.
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Экономика
Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями
Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка, она составила около 30 процентов.
Обновлено в 01:15
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Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе
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Президенты России и Беларуси поручат правительствам проработать и сверить планы по углублению интеграции в рамках Союзного государства до 21 июня.
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Гаджеты
В интернете опубликованы скриншоты новой iOS 13
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В Якутии игрок КВН извинился за шутку про мэра
В Якутии директор детского дома Николай Харлампьев публично извинился перед мэром города Вилюйска Нюргустаном Афанасьевым за то, что назвал его суперменом.
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Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира
Обновлено вчера в 17:36