Финансы
Доллар и евро в среду выросли к рублю на валютных торгахСвободная Пресса 04:30
Курс доллара 29 мая вырос на открытии торгов Московской биржи. На десять утра доллар стоил 64,91 рубля, что на 20 копеек выше показателя на закрытии биржи ранее. Спустя час торгов цена доллара не изменилась.
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Умер актер из фильма «Крестный отец»
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К 1 января 2019 года уровень газификации региона увеличен более чем в два раза по сравнению с 2002 годом - с 41% до 83,6% (в среднем по России - 68,6%).
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Происшествия
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Группа Rammstein выпустила новый клип
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Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка
Обновлено в 11:54
Транспорт
ГИБДД предлагает увеличивать штрафы за повторное нарушение ПДД
Госавтоинспекция России предлагает повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, которое регистрируют камеры фотофиксации.
Обновлено вчера в 07:53
Армия и оружие
ЛНР отбила атаку украинской ДРГ
Военнослужащий диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины погиб, когда украинские силовики пытались проникнуть на территорию ЛНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции республики Яков Осадчий.
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Кино
«Джон Сноу» лечится от алкоголизма после финала «Игры престолов»
Как рассказал СМИ источник, близкий к Киту, дело в том, что актер тяжело переживает завершение саги.
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Футбол
В Баку полиция останавливает фанатов «Арсенала» в футболках Мхитаряна
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Обновлено в 11:25
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Хоккей
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.
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Политика
В Магаданской области зафиксирован самый низкий рейтинг Путина — 36%
В Магаданской области зафиксирован самый низкий электоральный рейтинг президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 02:04
Гаджеты
Redmi K20 выйдет в России под названием Xiaomi Mi 9T
В России смартфоны Redmi K20 и K20 Pro будет представлены в июне под основным брендом компании – Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro, продажи традиционно начнутся несколько позже.
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