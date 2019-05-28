Рубль в начале торгов среды теряет позиции к доллару и евроПРАЙМ 03:13

Курс рубля снижается к доллару и евро в начале торгов среды, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск среды рос на 20 копеек — до 64,92 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 72,41 рубля.

Рубль в начале торгов среды теряет позиции к доллару и евро

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