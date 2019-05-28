Финансы
Рубль в начале торгов среды теряет позиции к доллару и евроПРАЙМ 03:13
Курс рубля снижается к доллару и евро в начале торгов среды, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск среды рос на 20 копеек — до 64,92 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 72,41 рубля.
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ДОЛЛАР К РУБЛЮ ПРИ ОТКРЫТИИ ВЫРОС НА 0,01% ДО 64,46 Р, ЕВРО СНИЗИЛСЯ НА -0,02% ДО 72,10 Р
Financial Oneвчера в 03:37
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