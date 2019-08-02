Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкцияхИнтерфакс вчера в 03:35
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
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Футбол
Месси дисквалифицировали на три месяца
Обновлено вчера в 20:28
Футбол
Мамаев и Кокорин подали прошение об УДО
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, отбывающие наказание в белгородской колонии, подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Обновлено вчера в 09:30
Авто
Представили обновленный кемпер Volkswagen California
Автогигант Volkswagen показал обновлённый дом на колесах California.
Обновлено вчера в 10:20
Экономика
Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб
О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия
Крупный пожар случился в центре Москвы
В районе Замоскворечья в центре Москвы загорелась здание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 01:35
Космос
Зонд Juno получил новые снимки Большого красного пятна Юпитера
Большое красное пятно, по мнению современных историков, впервые обнаружил астроном Джованни Кассини в 1665 году.
Обновлено вчера в 06:56
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
Обновлено в 01:47
Интернет
В Минкомсвязи поддержали идею заклеивать камеру на ноутбуке
Пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Евгений Новиков поддержал идею Роскачества заклеивать камеру и микрофон на ноутбуке и других устройствах, сообщает агентство "Москва"
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Обновлено вчера в 05:31
Политика
Захарова прокомментировала новые санкции США против России
Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала новые санкции Соединенных Штатов против России демонстрацией бессилия.
Обновлено вчера в 18:56
Армия и оружие
Т-14 «Армата»: монитор для «Птеродактиля»
На днях «Военное обозрение» опубликовало материал с обсуждением кадра из внутреннего (обитаемого) отсека танка Т-14 «Армата».
Обновлено в 01:43
Политика
Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения
Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем вопросы о заключении соглашения по ядерному оружию.
Обновлено вчера в 16:52
Политика
Подсчитаны расходы США на расследование вмешательства России в выборы
Расследование бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента Дональда Трампа с российской стороной обошлось налогоплательщикам в 31,6 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 21:48
Теннис
Свитолина проиграла Саккари в четвертьфинале турнира в Сан-Хосе
Украинка Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал теннисного турнира в Сан-Хосе (США), призовой фонд которого превышает 810 тысяч долларов.
Обновлено в 01:06
Культура
Набор клоунов в цирковое училище может стать целевым
Росгосцирк планирует формировать резерв клоунов в стране План целевого набора по подготовке клоунов, акробатов, эквилибристов, гимнастов и других артистов в самых различных жанрах Росгосцирк планирует согласовать с Государственным училищем циркового и эстрадного искусства, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:35
Происшествия
Жителей деревни в Канаде эвакуируют из-за ЧП с поездом с химикатами
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Стала известна зарплата Зеленского
Отмечается, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.
Обновлено вчера в 23:22
Игры
Alan Wake и For Honor бесплатно раздают в Epic Games Store
Обновлено вчера в 12:24
Недвижимость
России предсказали ипотечный бум
Объем выдачи ипотечных кредитов в России может достигнуть к 2024 году 4,7 триллиона рублей, превысив таким образом прогнозируемые итоги 2019-го более чем вдвое.
Обновлено вчера в 13:34
Кино
Кинотеатры устроят спецпоказы «Оно 2» «только для клоунов»
Обновлено вчера в 11:21
Гаджеты
Раджа Кодури рассказал о ценах на новую графику Intel
В интервью российскому YouTube-каналу PRO Hi-Tech Раджа Кодури, главный архитектор Intel и старший вице-президент по архитектуре, программному обеспечению и графике, рассказал о планах компании на будущие видеокарты с графическими чипами Arctic Sound.
Обновлено вчера в 16:06
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04
Шоу-бизнес
Алла Довлатова рассказала об экстремальном способе похудения
Обновлено вчера в 19:00
Экономика
В России запускается новая программа страхования жилья
С 4 августа в России вступает в силу закон о новой системе страхования жилья — для регионов задают минимальный уровень защиты, который они должны обеспечить гражданам.
Обновлено вчера в 14:40
Политика
В ЕС выдвинули единого кандидата на пост главы МВФ
Единым европейским кандидатом на должность нового директора-распорядителя Международного валютного фонда выдвинута исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева.
Обновлено вчера в 22:37
Армия и оружие
ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж
Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске
"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 09:59
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36