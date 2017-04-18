Финансы

Курс доллара преодолел психологическую отметку в 65 рублейБИЗНЕС Online вчера в 06:32

Курс доллара к рублю на Московской бирже к полудню пятницы превысил отметку в 65 рублей, сообщает РБК. Однако, преодолев порог в 65 рублей, к 12:37 мск доллар опустился до уровня 64,85 рубля, после чего снова пошел в рост, достигнув уровня в 65,05 рубля.
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