Финансы

Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублейБИЗНЕС Online вчера в 07:33

В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 14 февраля этого года, напоминает ТАСС. Курс евро также вырос на 1% до 74,36 рубля.
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Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей

Фонтанка.Ру01:59

Курс доллара превысил 67 рублей

Газета.Ruвчера в 14:33

Доллар превысил 67 руб./$ впервые за полгода

Коммерсантъвчера в 08:24

Курс доллара превысил 67 рублей

ТАССвчера в 07:31

Курс доллара превысил 67 рублей

Эхо Москвывчера в 07:30

Курс доллара США впервые за полгода превысил 67 рублей

RT на русскомвчера в 12:01

Курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб

РБКвчера в 07:20
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