Финансы

Курс доллара преодолел отметку в 67 рублейНаш Брянск.Ru вчера в 08:12

Торги на Московской бирже проходят не в пользу российской валюты. Как сообщается, курс доллара прыгнул на 1,04% и достиг 67,02 рубля.
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