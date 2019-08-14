Финансы
Курс доллара поднялся выше 66 рублей впервые с маяРИА Новости вчера в 11:20
На Московской бирже американская валюта расчетами "завтра" на 18:16 дорожала на 1,09 рубля — до 66,02 рубля, курс евро — на 1,06 рубля, до 73,60 рубля. В ходе торгов доллар поднимался до 66,06 рубля — максимума с 3 мая. Стоимость нефти Brent падает на 4,4% — до 58,62 доллара за баррель.
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Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Любовь Соболь, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, прекратила голодовку, объявленную в знак протеста против отказа в регистрации.
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Общество
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Общество
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Финансы
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Общество
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В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
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Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5G
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Экономика
Сбербанк рассказал, на что россияне тратят потребительские кредиты
По статистике, большинство заемщиков погашают долги раньше срока Аналитики Сбербанка заявили, что россияне берут потребительные кредиты не для того, чтобы "свести концы с концами", и заявления о закредитованности населения не подтверждаются в связи с высоким уровнем досрочных погашений.
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Политика
Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:48
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что в скором времени температура воздуха прогреется до своей климатической нормы, а после превысит ее.
Обновлено вчера в 08:03
Теннис
Хачанов обыграл Кирьоса и вышел в третий круг в Цинциннати
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Обновлено вчера в 23:49
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В ДТП на Кубани погибли три человека
Обновлено в 02:46
Экономика
Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов
Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.
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В Microsoft признались в прослушке пользователей
В компании Microsoft признались, что прослушивали своих пользователей.
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Транспорт
Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог
Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».
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Происшествия
В Москве прошли обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
В Москве проходят обыски по делу о хищении средств у группы компаний «1520», которая является крупнейшим подрядчиком РЖД.
Обновлено вчера в 09:42
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Из горящей квартиры вывели четверых – мальчика 2008 года рождения, женщину 1932 года рождения, а также мужчину 1977 года рождения и женщину 1978 года рождения.
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Скончался народный артист Валентин Воронин
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Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом
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В своём личном Telegram-канале Владимир Жириновский высказал предположение о том, что команда нынешнего президента Украины, как и сам Владимир Зеленский пытаются копировать политические решения России.
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Происшествия
Устроивший стрельбу в Филадельфии задержан
Подозреваемый в стрельбе в американском городе Филадельфия задержан. Об этом сообщил представитель пресс-службы полиции города Эрик Грипп.
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Армия и оружие
В США назвали три «провальных» проекта вооружений России
Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
Обновлено вчера в 12:27