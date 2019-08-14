Финансы
Курс доллара поднялся выше 66 рублей впервые с маяРИА Новости 11:20
На Московской бирже американская валюта расчетами "завтра" на 18:16 дорожала на 1,09 рубля — до 66,02 рубля, курс евро — на 1,06 рубля, до 73,60 рубля. В ходе торгов доллар поднимался до 66,06 рубля — максимума с 3 мая. Стоимость нефти Brent падает на 4,4% — до 58,62 доллара за баррель.
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Футбол
«Зенит» поздравил «Краснодар» с победой над «Порту»
Матч завершился победой российского клуба со счетом 3:2. Португальский «Порту» из-за этого не вышел в раунд плей-оффи, а вот у «Краснодара» появился шанс проявить себя.
Обновлено вчера в 18:06
Космос
На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект
На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено 12 августа в 12:20
Политика
Украинского замминистра задержали за взятку
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн.
Обновлено в 16:02
Футбол
Мещеряков: «Локомотив» может возглавить не только Венгер
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в шутливой форме прокомментировал информацию об интересе железнодорожников к 69-летнему тренеру Арсену Венгеру.
Обновлено в 13:09
Теннис
Шарапова проиграла Барти во втором круге турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от австралийки Эшли Барти в матче второго круга проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.
Обновлено в 15:14
Авто
Kia показал внедорожник Kia Mohave новой генерации
Компания Kia опубликовала официальные изображения серийного внедорожника Kia Mohave новой генерации.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Мать избитой в Ингушетии девочки потребовала вернуть ребенка
Мать избитой в Ингушетии девочки, которой ампутировали часть руки, приехала в Москву забрать ребенка и потребовала оплатить ей билеты, сообщила уполномоченный при главе республики по правам ребенка Зарема Чахкиева, передает «РИА Новости».
Обновлено в 14:34
Здоровье
В США диетологи признали, что холестерин в продуктах не опасен
В США диетологи решили не включать рекомендации избегать продуктов с высоким содержанием холестерина в Национальное руководство США по здоровому питанию (Dietary Guidelines for Americans).
Обновлено в 15:45
Происшествия
Эмилиано Сала был отравлен угарным газом
Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.
Обновлено в 11:43
Футбол
Сломавший Чалову нос игрок «Сочи» записал видео с извинениями
Защитник «Сочи» Иван Миладинович лично извинился перед форвардом ЦСКА Федором Чаловым и записал видео c извинениями, сообщает Sport24.
Обновлено в 05:31
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено в 15:46
Авто
В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализирован в реанимацию
Народный артист СССР Армен Джигарханян доставлен в одну из больниц Москвы.
Обновлено в 07:29
Общество
Супруги из Британии стали миллионерами благодаря коту
Супруги из английского графства Ноттингемшир выиграли 1 млн фунтов стерлингов (78,4 млн рублей) благодаря тому, что забыли купить корм для своего кота.
Обновлено в 05:44
Хоккей
«Амур» победил «Динамо Пардубице» на турнире в Чехии
Обновлено в 16:00
Энергетика
В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газа
Контракт на поставку российского газа в Польшу действует до 2022 года, ранее Наимский заявлял, что Варшава не будет продлевать его.
Обновлено в 12:58
Экономика
«Роснано» продало долю в компании по производству лекарств от ВИЧ
Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителя лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании, сообщил РБК со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Орешкин оценил выход США из ВТО
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) не станет для нее фатальным.
Обновлено в 13:37
Общество
В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг
Мэрия Москвы согласовала проведение в столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия.
Обновлено в 09:21
Политика
Юная балерина поделилась впечатлениями от встречи с Путиным
Воспитанница Севастопольской академии хореографии, юная балерина Анастасия поделилась с журналистами впечатлениями от встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:36
Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Энергетика
Нефть марки Brent подешевела более чем на 5%
Обновлено в 14:35
Экономика
В США сработал последний индикатор грядущей рецессии
Инверсия кривой доходности считается самым точным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
Обновлено в 15:15
Происшествия
Под Подольском при столкновении пяти машин погиб человек
Три легковых машины, грузовик и «Газель» столкнулись на трассе М2 под Подольском.
Обновлено в 14:39
Авто
АвтоВАЗ разрабатывал обновленную Lada Niva более 10 лет назад
За свой жизненный цикл Lada Niva пережила несколько частичных модернизаций, наиболее значительная из которых состоялась в 1993 году.
Обновлено в 04:50