Финансы

Курс доллара поднялся выше 66 рублей впервые с маяРИА Новости 11:20

На Московской бирже американская валюта расчетами "завтра" на 18:16 дорожала на 1,09 рубля — до 66,02 рубля, курс евро — на 1,06 рубля, до 73,60 рубля. В ходе торгов доллар поднимался до 66,06 рубля — максимума с 3 мая. Стоимость нефти Brent падает на 4,4% — до 58,62 доллара за баррель.
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Курс доллара впервые с начала мая превысил 66 руб

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Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая

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Курс доллара поднялся выше 66 рублей впервые с мая

РИА Новости11:20

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая

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