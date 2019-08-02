Финансы
Курс доллара превысил 65 рублей впервые с начала июняБанки.ру 05:31
Курс доллара превысил 65 рублей впервые с 7 июня 2019 года, свидетельствуют данные торгов. На 12:10 мск стоимость доллара составляла 65,01 рубля.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 17:15, Ашберн
Политика
ЕК предложила свой вариант по транзиту российского газа через Украину
Еврокомиссия предложила Украине и России заключить с начала 2020 года десятилетний контракт о транзите газа, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Мосгорсуд признал законным недопуск Жданова до выборов в Мосгордуму
Ранее избирательная комиссия отказалась регистрировать господина Жданова кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за превышения числа недействительных подписей.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Пожар на мебельной фабрике в Одинцово ликвидирован
В подмосковном Одинцово произошел крупный пожар на мебельной фабрике. Там загорелся склад с автомобильными тентами.
Обновлено в 17:09
Политика
Владимир Путин встретился с главой Астраханской области
Обновлено в 08:39
Политика
Трамп заявил об обсуждении ядерного соглашения с Россией и Китаем
Американский президент Дональд Трамп рассказал, что обсуждал с Россией и Китаем возможность заключить соглашения по ядерному вооружению, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 16:41
Технологии
Сеть Walmart планирует разработать собственную криптовалюту
Одна из крупнейших в мире розничных сетей Walmart из США подала патентную заявку на создание собственной криптовалюты.
Обновлено в 10:39
Политика
МИД России отреагировал на новые санкции США по «делу Скрипалей»
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в действие второго пакета ограничительных мер в отношении России в связи с делом о предполагаемом отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаляи его дочери в британском Солсбери.
Обновлено в 10:53
Политика
Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ
Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
Обновлено в 15:42
Происшествия
В Татарстане 11 человек пострадали в результате ДТП с автобусом
В Елабужском районе Татарстана в результате ДТП пострадали 11 человек. Об этом сообщается на сайте Минздрава республики.
Обновлено в 15:13
Футбол
Цорн рассказал, что «Спартак» скоро сделает заявление по трансферу Тиля
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал, что в скором времени клуб сделает заявление по поводу возможного трансфера полузащитника голландского АЗ Гуса Тиля.
Обновлено в 16:45
Политика
Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам
Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала агентству «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.
Обновлено в 16:06
Политика
Зеленский предложил показать заявления об отставке всей своей команды
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды, в том числе глава офиса Андрей Богдан, заранее написали заявления об отставке, как только приступили к работе в новых должностях.
Обновлено в 06:59
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Кино
Бен Аффлек сыграет в эротическом триллере «Глубокая вода»
Обновлено в 12:07
Происшествия
Воровка под видом принцессы из ОАЭ обокрала ювелирный магазин в Париже
В Париже женщина, выдав себя за принцессу из ОАЭ, ограбила ювелирный магазин на €1,6 млн.
Обновлено в 11:50
Политика
США ввели санкции против глав силовых ведомств Венесуэлы
Вашингтон принял решение о введении новых односторонних санкций против Венесуэлы. Об этом 2 августа сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.
Обновлено в 16:57
Экономика
«Газпром» помог Московской бирже установить рекорд
Сумма сделки составила 139,1 млрд руб. "Оборот торгов, конечно, поддержал большой объем размещений на первичном рынке через биржу, но на июль также приходится пик сезона дивидендных отсечек, так что активность инвесторов растет", – напоминает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.
Обновлено в 14:41
Космос
Конец света близко: Уфологи заявили о приближении планеты Нибиру
Конец света произойдет из-за таинственной планеты Х, или Нибиру, которая движется к Земле со стороны Венеры.
Обновлено в 02:25
Наука
Назван самый эффективный способ похудеть
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
Командование ВСУ срочно вывело бригаду десантников из Донбасса
В ЛНР сообщили, что причиной вывода силовиков стали случаи хищений оружия и военного имущества Командование ВСУ приняло решение о срочном выводе из Донбасса 25-ой отдельной воздушно-десантной бригады, сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.
Обновлено в 14:09
Общество
Группы «Браво» и Tequilajazzz опровергли свое участие в фестивале в Москве 3 августа
«Если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы «Браво», имейте в виду - 3 августа мы нигде не выступаем!» - написал лидер группы «Браво» Евгений Хавтан в Facebook.
Обновлено в 06:36
Финансы
Банк России прогнозирует инфляцию в июле на уровне 4,6-4,7%
Инфляция в России в июле в годовом выражении, по предварительным оценкам, может составить 4,6-4,7%. Об этом сообщается в выпуске бюллетеня Банка России "О чем говорят тренды".
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
ГПУ: Арестованный российский ЗРК «Печора» передан в Минобороны Украины
Минобороны Украины получило зенитно-ракетный комплекс С-125 «Печора» с ракетами «земля-воздух», арестованный в марте в Одесской области.
Обновлено в 09:57
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Обновлено в 08:29
Политика
Путин запретил выдавать микрокредиты под залог жилья
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий микрофинансовым организациям (МФО) выдавать гражданам займы под залог жилья.
Обновлено в 16:04
Кино
Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене
Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено в 12:55
Интернет
Роскачество посоветовало заклеивать камеру ноутбука
Организация советует регулярно обновлять ПО компьютера, пользоваться антивирусом, а также заклеивать на ноутбуках камеру и микрофон.
Обновлено в 06:06
Музыка
Maruv выпустила клип на песню «Между нами» на русском языке
Украинская певица Maruv выпустила клип на песню «Между нами». Ролик был опубликован 2 августа на YouTube-канале MARUV Official.
Обновлено в 11:58