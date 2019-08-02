Курс доллара превысил 65 рублей впервые с 7 июня 2019 года, свидетельствуют данные торгов. На 12:10 мск стоимость доллара составляла 65,01 рубля.

Курс доллара превысил 65 рублей впервые с начала июня

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