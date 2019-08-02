Финансы
Курс доллара поднялся выше 65 рублейГазета.Ru 05:24
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
Путин упростил украинцам получение вида на жительство в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского вида на жительство гражданам Украины.
Обновлено в 15:58
Культура
Стас Барецкий пригласил Дженнифер Энистон сняться в «Брате-3»
Новой звездой, которую Барецкий решил уговорить на съемки в «Брате», стала звезда ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон.
Обновлено в 06:20
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Обновлено в 09:52
Происшествия
Суд арестовал студента ВШЭ по делу о беспорядках 27 июля
Обновлено в 11:22
Происшествия
Суд приостановил работу вендинговых автоматов Healthy Food
Решение было принято после массового отравления офисных работников едой, купленной в вендинговых автоматах этой компании, которую признали виновной в нарушении санитарно- эпидемиологических требований к организации питания, сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
Сотрудников фонда Навального заподозрили в отмывании денег
Как отмечает «Федеральное агентство новостей», ожидается, что в ближайшее время Следственный комитет России возбудит уголовное дело по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 12:30
Общество
Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам
Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала агентству «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.
Обновлено в 16:06
Общество
Прокуратура Москвы обратилась лично к Любови Соболь
В связи с планируемым несогласованным шествием по Бульварному кольцу 3 августа незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь прокуратурой Москвы вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона, передает РИА Новости.
Обновлено в 03:20
Авто
Lynk Co презентовала «заряженный» суперкар
Драйверский седан 03+ от дочерней фирмы Geely выжимает "сотню" за 5,9 сек, такой показатель быстрее, чем у именитого Maserati Levante (3,0 л дизельный мотор в 275 л.с. или бензиновый агрегат в 350 л.с.).
Обновлено в 12:32
Экономика
Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг
"Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Обновлено в 05:47
Футбол
«Реал» возобновил интерес к Неймару и готов включить в сделку Модрича
По информации Sky Sports, мадридский клуб хочет обойти в борьбе за игрока "Барселону" и готов включить в возможную сделку ряд своих игроков, включая полузащитника Луку Модрича.
Обновлено в 16:46
Политика
Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Политика
Посольство США предупредило об опасностях поездок на Украину
В посольстве граждан США призвали быть бдительными и избегать мест массового скопления людей и общественных мероприятий, находясь на Украине в течение месяца.
Обновлено в 12:33
Авто
Toyota выпустит новый RAV4 с другим названием и дизайном
В октябре текущего года на заводе FAW и Toyota в Поднебесной сойдет с конвейера версия кроссовера RAV4 с более глобальными изменениями.
Обновлено вчера в 13:47
Армия и оружие
Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА
Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Первая леди Франции Брижит Макрон решилась на омолаживающую операцию
Операция продлилась три часа, и женщина в тот же день отбыла домой. Из этого можно сделать вывод, что все прошло отлично и без осложнений.
Обновлено в 14:40
Происшествия
В Свердловской области расстреляли семейную пару в собственном доме
Муж и жена были расстреляны из огнестрельного оружия, а их дочь ранена. За жизнь 21-летней девушки борются врачи Ирбита.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
В ЛНР сообщили об обстрелах со стороны ВСУ
Ранее в ЛНР заявили о четырех обстрелах в течение пятницы и гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВС Украины.
Обновлено в 16:20
Армия и оружие
Боевики в Сирии обстреляли родное селение Асада
Обновлено в 15:48
Автоспорт
Гасли показал лучшее время во второй практике в Венгрии, Квят – 10-й
Пилоты "Ред Булла" Пьер Гасли и Макс Ферстаппен заняли два первых места во второй практике "Гран-при Венгрии".
Обновлено в 10:38
Политика
В СНБО рассказали о переговорах с Россией о транзите газа
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк сообщил, что переговоры по транзиту газа с России через украинскую территорию будут возобновлены после создания нового правительства страны.
Обновлено в 11:57
Технологии
Карты «МИР» оснастят отечественным чипом для бесконтактной оплаты
Первый отечественный чип, позволяющий совершать бесконтактные платежи, разработали для внедрения в карты платежной системы «МИР».
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено в 13:46
Игры
Rockstar Games раскрыла особенности ролей в Red Dead Online
Главным нововведением станет появление трёх ролей с уникальными особенностями игрового процесса.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова рассекретила имя младшего сына
«Получается, что я просто провожу с сыновьями больше времени, занимаюсь уходом за ними, забочусь, а папа зарабатывает деньги, поэтому общается с ними не так много, но зато качественно и ярко», — подметила Мельникова, сообщает издание «Мел».
Обновлено в 10:49
Гаджеты
В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках
Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов назначили дату свадьбы
В преддверии свадьбы, которая, по слухам, состоится уже через месяц – 13 сентября, театральный режиссер впервые публично признался Ксении в любви: выложил на своей страничке в Instagram видео, снятое во время совместных каникул, подписав: «Я люблю тебя».
Обновлено в 09:33
Политика
Трамп заявил об отказе Рэтклиффа от должности главы нацразведки
Президент США Дональд Трамп заявил, что конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы национальной разведки страны.
Обновлено в 14:59
Политика
Мишель Обама рассказала, хочет ли стать президентом
Мишель Обама, жена экс-президента США Барака Обамы, в интервью журналу Amtrak The National рассказала, что шанс ее выдвижения в президенты равен нулю.
Обновлено в 14:04