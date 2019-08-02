Финансы

Курс доллара поднялся выше 65 рублейГазета.Ru 05:24

Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг

"Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Обновлено в 05:47
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Цорн заявил, что «Спартак» не завершил работу на трансферном рынке

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«Реал» возобновил интерес к Неймару и готов включить в сделку Модрича

По информации Sky Sports, мадридский клуб хочет обойти в борьбе за игрока "Барселону" и готов включить в возможную сделку ряд своих игроков, включая полузащитника Луку Модрича.
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Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине

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В посольстве граждан США призвали быть бдительными и избегать мест массового скопления людей и общественных мероприятий, находясь на Украине в течение месяца.
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Армия и оружие

Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА

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Армия и оружие

В ЛНР сообщили об обстрелах со стороны ВСУ

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Гасли показал лучшее время во второй практике в Венгрии, Квят – 10-й

Пилоты "Ред Булла" Пьер Гасли и Макс Ферстаппен заняли два первых места во второй практике "Гран-при Венгрии".
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Мишель Обама, жена экс-президента США Барака Обамы, в интервью журналу Amtrak The National рассказала, что шанс ее выдвижения в президенты равен нулю.
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