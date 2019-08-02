Финансы
Курс доллара поднялся выше 65 рублейГазета.Ru 05:24
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 18:46, Ашберн
Шоу-бизнес
Дарья Мороз порадовала подписчиков откровенным фото
Обновлено в 02:11
Интернет
Apple приостановила прослушивание пользователей Siri
Apple подтвердила TechCrunch, что приостанавливает программу контроля качества Siri, в рамках которой подрядчики прослушивают некоторые запросы пользователей.
Обновлено в 08:17
Авто
В Норвегии появится собственный электрокар
Инженеры норвежской компании Fresco Motors разработали собственного конкурента Tesla Model 3. Их электрический седан, получивший название Reverie, способен ускоряться до 100 км/ч с места за 2,0 секунды.
Обновлено в 13:48
Происшествия
На КАД лоб в лоб столкнулись два грузовика
На КАД в районе съезда в Шушары лоб в лоб столкнулись два грузовика. Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в социальной сети.
Обновлено в 16:33
Политика
МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:47
Общество
Путин подписал закон о повышении детских пособий
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено в 16:18
Политика
Генсек ООН выразил сожаление из-за прекращения действия ДРСМД
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил глубокое сожаление из-за прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и призвал Россию и США срочно заключить новое соглашение.
Обновлено в 16:53
Общество
В Гидрометцентре предупредили о холодном августе
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко рассказал, что не стоит ждать теплого августа.
Обновлено вчера в 07:52
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа
Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Технологии
Карты «МИР» оснастят отечественным чипом для бесконтактной оплаты
Первый отечественный чип, позволяющий совершать бесконтактные платежи, разработали для внедрения в карты платежной системы «МИР».
Обновлено в 04:10
Здоровье
Назван лучший вид активности для похудения
Врач-диетолог Александр Немов заявил, что лучше всего снижению веса способствует интервальная ходьба.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
Боевики в Сирии обстреляли родное селение Асада
Решение президента Сирии о полном прекращении с нуля часов 2 августа огня и любых наступательных действий в Идлибской зоне деэскалации тут же использовали для провокации окопавшиеся в этом районе страны террористы.
Обновлено в 15:48
Авто
В июле продали 425 машин Haval F7 в России
Обновлено в 09:24
Культура
Стас Барецкий пригласил Дженнифер Энистон сняться в «Брате-3»
Новой звездой, которую Барецкий решил уговорить на съемки в «Брате», стала звезда ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон.
Обновлено в 06:20
Общество
Горнолыжный трамплин на Воробьевых горах достроят в 2020–2021 годах
Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел ход работ и заявил, что старые трамплины снесены, сейчас идет строительство нового в соответствии с международными требованиями.
Обновлено в 10:15
Общество
Прошедший июль стал самым холодным в Москве за текущее столетие
Июль 2019 года стал самым холодным июлем XXI века в Москве, но за последние 140 лет он вошел только в топ-20 самых холодных, сообщил портал "Метеоновости".
Обновлено в 08:06
Политика
Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины
Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено в 14:44
Наука
Учёные выяснили, как похмелье влияет на мозг
Обновлено в 04:53
Происшествия
На вокзале Франкфурта-на-Майне проводится полицейская операция
Вокзал Франкфурта-на-Майне остановил работу из-за проводящейся на его территории полицейской операции, сообщает 2 августа официальный аккаунт местной полиции в Twitter.
Обновлено в 10:50
Политика
Возвращение смертной казни в США разочаровало ПАСЕ
Генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросу отмены смертной казни Титус Корлэцян заявил, что разочарован решением властей Соединённых Штатов об отмене фактического моратория на смертную казнь.
Обновлено в 10:59
Футбол
Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в июле
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в июле, информирует пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA).
Обновлено в 15:12
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова рассекретила имя младшего сына
«Получается, что я просто провожу с сыновьями больше времени, занимаюсь уходом за ними, забочусь, а папа зарабатывает деньги, поэтому общается с ними не так много, но зато качественно и ярко», — подметила Мельникова, сообщает издание «Мел».
Обновлено в 10:49
Происшествия
В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу
Обновлено в 12:40
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Общество
Близнецам нужно отдохнуть, а Девам благоволит удача
Для остальных Весов день будет вполне обычным и не предвещает больших перемен.
Обновлено вчера в 08:21
Армия и оружие
В секторе Газа 49 палестинцев пострадали при стычках с армией Израиля
По меньшей мере 49 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими военными в секторе Газа.
Обновлено в 16:00
Авто
Аналог новой Chevrolet Captiva установил рекорд продаж
Компания General Motors и китайский автогигант SAIC начали продажи премиального аналога Chevrolet Captiva новой генерации 27 июня.
Обновлено в 00:12
Футбол
Сергей Семак ждет еще одного футболиста уровня Малкома в «Зените»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак надеется, что клуб сможет осуществить трансфер еще одного игрока уровня Малкома до закрытия трансферного окна.
Обновлено в 10:41
Футбол
«Борнмут» забил «Лацио» три мяча, но этого не хватило для победы
Футбольный клуб «Лацио» в рамках товарищеской игры одержал победу над «Борнмутом».
Обновлено в 16:45