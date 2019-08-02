Финансы

Курс доллара поднялся выше 65 рублейГазета.Ru 05:24

Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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ОБЗОР – Рубль упал к двухмесячным минимумам на санкционных и торговых рисках

ПРАЙМ16:05

Курс доллара впервые с июня поднялся выше 65 рублей, евро — выше 72

РИА Новости05:21

Курс доллара впервые за два месяца превысил 65 рублей

RT на русском10:09

Курс доллара впервые с 7 июня превысил 65 рублей

РЕН ТВ08:03

Доллар впервые с июня превысил 65 рублей, евро поднялся до 72 рублей

Взгляд.ру06:14

Курс доллара превысил 65 рублей

ТАСС05:29

Курс доллара пробил отметку в 65 рублей

Газета.Ru07:10
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 21:53, Ашберн
Политика

Большинство демократов палаты представителей требуют импичмента Трампа

РБК приводит результаты подсчётов CNN и The Washington Post, согласно которым импичмент Дональда Трампа поддерживают 118 демократов (из 235) в палате представителей конгресса США.
Обновлено в 19:14
Армия и оружие

Северная Корея провела испытания реактивной системы залпового огня

Обновлено в 18:32
Культура

Барецкий пытается заманить Дженнифер Энистон в «Брат-3»

Шоумен Стас Барецкий рассказал о переговорах с голливудской актрисой Дженнифер Энистон, которую он пригласил в проект "Брат-3".
Обновлено в 19:17
Политика

Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об отставке

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.
Обновлено в 06:52
Финансы

Банк России прогнозирует инфляцию в июле на уровне 4,6-4,7%

Инфляция в России в июле в годовом выражении, по предварительным оценкам, может составить 4,6-4,7%. Об этом сообщается в выпуске бюллетеня Банка России "О чем говорят тренды".
Обновлено в 09:11
Общество

Путин подписал закон о повышении пособий по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.
Обновлено в 18:22
Культура

Набор клоунов и акробатов в цирковое училище может стать целевым

Росгосцирк планирует согласовать план целевого набора по подготовке акробатов, эквилибристов, гимнастов, клоунов и других артистов в самых различных жанрах с Государственным училищем циркового и эстрадного искусства, сообщил РИА Новости и. о. гендиректора компании Владимир Шемякин.
Обновлено в 20:33
Политика

В российском посольстве прокомментировали новые санкции США

Новые американские санкции против России Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Соединенных Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.
Обновлено в 20:06
Политика

Путин подписал законы о шпионских устройствах

Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 19:59
Политика

Япония заявила об оскорблении японцев из-за визита Медведева на Курилы

Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Айза Анохина рассказала о желании «завязать» с любовью

Уже около четырёх лет бизнесвумен является супругой предпринимателя Дмитрия Анохина.
Обновлено в 15:05
Авто

Новый Volkswagen Tiguan появится в 2022 году

Премьера Volkswagen Tiguan третьего поколения ожидается в 2022 году.
Обновлено в 02:06
Космос

Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки

Пресс-служба ВДНХ сообщила, что 1 августа в день 80-летия выставки малый космический аппарат «ВДНХ-80», запущенный на орбиту Земли 5 июля 2019 года, передал звуковой сигнал.
Обновлено вчера в 12:46
Космос

Стартап хочет запустить сотовую сеть в космос

Обновлено в 12:19
Происшествия

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов индонезийского острова Суматра, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено в 08:29
Политика

Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды

Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
Обновлено в 20:01
Наука

Ученые выяснили, как на самом деле влияет похмелье на мозг

Австралийские ученые из Технологического университета Суинберна провели исследование с участием около ста посетителей баров в развлекательном районе Брисбена.
Обновлено в 00:16
Происшествия

Россияне устроили драку в самолете и попали на видео

Обновлено в 20:16
Экономика

Работающие пенсионеры получили прибавку к пенсии

Пенсионный Фонд России по Республике Крым провел беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров, в результате которого с августа пенсии этой категории пенсионеров будут повышены.
Обновлено 31 июля в 09:22
Происшествия

В Германии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина

Обновлено в 21:03
Культура

Певец Элджей не заплатил художнику за обложку альбома

Екатеринбургский художник Никита Жижанов, ставший автором обложки альбома Монеточки «Раскраски для взрослых», обвинил рэпера Элджея в нежелании оплатить его работу – обложки альбомов и эскизы татуировок.
Обновлено в 13:26
Путешествия

Первый морской туристический маршрут соединил Крым и Кубань

Крым и Краснодарский край соединил первый морской туристический маршрут "Паруса Боспора" продолжительностью пять-восемь дней.
Обновлено в 06:08
Общество

Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера

Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Политика

Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено в 16:12
Политика

На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса

На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено в 12:04
Происшествия

СК нашел 134 уклониста среди задержанных на митинге в Москве

Обновлено в 13:07
Общество

Прокуратура Москвы обратилась лично к Любови Соболь

В связи с планируемым несогласованным шествием по Бульварному кольцу 3 августа незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь прокуратурой Москвы вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона, передает РИА Новости.
Обновлено в 03:20
Политика

Милонов предложил ввести «правила для иностранных артистов»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого.
Обновлено в 20:51
Политика

Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения

Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем вопросы о заключении соглашения по ядерному оружию.
Обновлено в 16:52
Происшествия

СК возбудил первое уголовное дело о лесных пожарах в Сибири

Обновлено вчера в 19:13
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