Финансы
Курс доллара поднялся выше 65 рублейГазета.Ru 05:24
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
Большинство демократов палаты представителей требуют импичмента Трампа
РБК приводит результаты подсчётов CNN и The Washington Post, согласно которым импичмент Дональда Трампа поддерживают 118 демократов (из 235) в палате представителей конгресса США.
Обновлено в 19:14
Культура
Барецкий пытается заманить Дженнифер Энистон в «Брат-3»
Шоумен Стас Барецкий рассказал о переговорах с голливудской актрисой Дженнифер Энистон, которую он пригласил в проект "Брат-3".
Обновлено в 19:17
Политика
Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об отставке
Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.
Обновлено в 06:52
Финансы
Банк России прогнозирует инфляцию в июле на уровне 4,6-4,7%
Инфляция в России в июле в годовом выражении, по предварительным оценкам, может составить 4,6-4,7%. Об этом сообщается в выпуске бюллетеня Банка России "О чем говорят тренды".
Обновлено в 09:11
Общество
Путин подписал закон о повышении пособий по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.
Обновлено в 18:22
Культура
Набор клоунов и акробатов в цирковое училище может стать целевым
Росгосцирк планирует согласовать план целевого набора по подготовке акробатов, эквилибристов, гимнастов, клоунов и других артистов в самых различных жанрах с Государственным училищем циркового и эстрадного искусства, сообщил РИА Новости и. о. гендиректора компании Владимир Шемякин.
Обновлено в 20:33
Политика
В российском посольстве прокомментировали новые санкции США
Новые американские санкции против России Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Соединенных Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.
Обновлено в 20:06
Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 19:59
Шоу-бизнес
Айза Анохина рассказала о желании «завязать» с любовью
Уже около четырёх лет бизнесвумен является супругой предпринимателя Дмитрия Анохина.
Обновлено в 15:05
Авто
Новый Volkswagen Tiguan появится в 2022 году
Премьера Volkswagen Tiguan третьего поколения ожидается в 2022 году.
Обновлено в 02:06
Космос
Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки
Пресс-служба ВДНХ сообщила, что 1 августа в день 80-летия выставки малый космический аппарат «ВДНХ-80», запущенный на орбиту Земли 5 июля 2019 года, передал звуковой сигнал.
Обновлено вчера в 12:46
Космос
Стартап хочет запустить сотовую сеть в космос
Обновлено в 12:19
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов индонезийского острова Суматра, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено в 08:29
Политика
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды
Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
Обновлено в 20:01
Наука
Ученые выяснили, как на самом деле влияет похмелье на мозг
Австралийские ученые из Технологического университета Суинберна провели исследование с участием около ста посетителей баров в развлекательном районе Брисбена.
Обновлено в 00:16
Происшествия
Россияне устроили драку в самолете и попали на видео
Обновлено в 20:16
Экономика
Работающие пенсионеры получили прибавку к пенсии
Пенсионный Фонд России по Республике Крым провел беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров, в результате которого с августа пенсии этой категории пенсионеров будут повышены.
Обновлено 31 июля в 09:22
Культура
Певец Элджей не заплатил художнику за обложку альбома
Екатеринбургский художник Никита Жижанов, ставший автором обложки альбома Монеточки «Раскраски для взрослых», обвинил рэпера Элджея в нежелании оплатить его работу – обложки альбомов и эскизы татуировок.
Обновлено в 13:26
Путешествия
Первый морской туристический маршрут соединил Крым и Кубань
Крым и Краснодарский край соединил первый морской туристический маршрут "Паруса Боспора" продолжительностью пять-восемь дней.
Обновлено в 06:08
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено в 16:12
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено в 12:04
Общество
Прокуратура Москвы обратилась лично к Любови Соболь
В связи с планируемым несогласованным шествием по Бульварному кольцу 3 августа незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь прокуратурой Москвы вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона, передает РИА Новости.
Обновлено в 03:20
Политика
Милонов предложил ввести «правила для иностранных артистов»
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого.
Обновлено в 20:51
Политика
Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения
Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем вопросы о заключении соглашения по ядерному оружию.
Обновлено в 16:52
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело о лесных пожарах в Сибири
Обновлено вчера в 19:13