Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Большинство демократов палаты представителей требуют импичмента Трампа РБК приводит результаты подсчётов CNN и The Washington Post, согласно которым импичмент Дональда Трампа поддерживают 118 демократов (из 235) в палате представителей конгресса США.

Культура Барецкий пытается заманить Дженнифер Энистон в «Брат-3» Шоумен Стас Барецкий рассказал о переговорах с голливудской актрисой Дженнифер Энистон, которую он пригласил в проект "Брат-3".

Политика Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об отставке Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.

Финансы Банк России прогнозирует инфляцию в июле на уровне 4,6-4,7% Инфляция в России в июле в годовом выражении, по предварительным оценкам, может составить 4,6-4,7%. Об этом сообщается в выпуске бюллетеня Банка России "О чем говорят тренды".

Общество Путин подписал закон о повышении пособий по уходу за детьми Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.

Культура Набор клоунов и акробатов в цирковое училище может стать целевым Росгосцирк планирует согласовать план целевого набора по подготовке акробатов, эквилибристов, гимнастов, клоунов и других артистов в самых различных жанрах с Государственным училищем циркового и эстрадного искусства, сообщил РИА Новости и. о. гендиректора компании Владимир Шемякин.

Политика В российском посольстве прокомментировали новые санкции США Новые американские санкции против России Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Соединенных Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.

Политика Путин подписал законы о шпионских устройствах Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.

Авто Новый Volkswagen Tiguan появится в 2022 году Премьера Volkswagen Tiguan третьего поколения ожидается в 2022 году.

Космос Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки Пресс-служба ВДНХ сообщила, что 1 августа в день 80-летия выставки малый космический аппарат «ВДНХ-80», запущенный на орбиту Земли 5 июля 2019 года, передал звуковой сигнал.

Происшествия У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8 Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов индонезийского острова Суматра, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Политика Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".

Наука Ученые выяснили, как на самом деле влияет похмелье на мозг Австралийские ученые из Технологического университета Суинберна провели исследование с участием около ста посетителей баров в развлекательном районе Брисбена.

Экономика Работающие пенсионеры получили прибавку к пенсии Пенсионный Фонд России по Республике Крым провел беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров, в результате которого с августа пенсии этой категории пенсионеров будут повышены.

Культура Певец Элджей не заплатил художнику за обложку альбома Екатеринбургский художник Никита Жижанов, ставший автором обложки альбома Монеточки «Раскраски для взрослых», обвинил рэпера Элджея в нежелании оплатить его работу – обложки альбомов и эскизы татуировок.

Путешествия Первый морской туристический маршрут соединил Крым и Кубань Крым и Краснодарский край соединил первый морской туристический маршрут "Паруса Боспора" продолжительностью пять-восемь дней.

Общество Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.

Политика Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.

Политика На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".

Общество Прокуратура Москвы обратилась лично к Любови Соболь В связи с планируемым несогласованным шествием по Бульварному кольцу 3 августа незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь прокуратурой Москвы вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона, передает РИА Новости.

Политика Милонов предложил ввести «правила для иностранных артистов» Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого.