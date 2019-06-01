Финансы
Курс доллара поднялся до 65,5 рублейАргументы недели 04:21
Уровень доллара начал увеличиваться в ходе торгов на Московской бирже. Отмечается, что в понедельник, 3 июня, это значение выросло на 14 копеек и составило 65, 57 рубля, - передаёт КП. Уточняется, что курс евро тоже немного подрос, теперь его значение составляет 73,22 рубля.
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Происшествия
Сахалинец, напавший с топором на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска, подозревается в покушении на убийство - следком
"В отношении 31-летнего жителя города Холмска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:33
Транспорт
Злостным нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом
В России планируется запретить пользоваться каршерингом водителям, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы раз были лишены прав.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске
По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони.
Обновлено в 06:20
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
В Красноярске загорелся склад с горюче-смазочными материалами
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Обновлено в 17:13
Политика
Трамп не узнал свой прошлогодний подарок королеве Елизавете II
Президент США Дональд Трамп во время посещения Букингемского дворца не узнал собственный подарок, сделанный им королеве Великобритании Елизавете II во время визита в 2018 году, сообщает портал Press Association.
Обновлено в 19:19
Шоу-бизнес
«Сайз +»: Лолита Милявская крупным планом показала зону декольте
Милявская решила пойти дальше и сняла видео. Певица показала свой купальный костюм крупным планом, акцентировав внимание на зоне декольте.
Обновлено в 10:09
Футбол
Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче
Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Экономика
Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе
Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Кино
Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»
В новом сериале «Чернобыль» американского телеканала НВО пользователи интернета обнаружили киноляп.
Обновлено в 12:34
Здоровье
Росздравнадзор: Популярные таблетки от давления могут вызывать рак
Росздравнадзор заподозрил многие популярные таблетки от давления в способности вызывать рак.
Обновлено в 12:10
Гаджеты
LG начала продажи первого в мире телевизора 8K OLED
Компания LG Electronics (LG) объявила сегодня, 3 июня, о старте официальных продаж первого в мире телевизора формата 8К, выполненного по технологии органических светодиодов (OLED).
Обновлено в 05:02
Политика
Помпео назвал деятельность Huawei противоречащей западным ценностям
Соединенные Штаты призывают союзников не пользоваться услугами китайской корпорации Huawei, потому что ее деятельность противоречит западным ценностям, заявил в понедельник, 3 июня, в интервью Euronews американский Госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено в 19:28
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено в 16:17
Гаджеты
Apple представила следующую версию iOS и другие новинки
Обновлено в 15:29
Политика
Россия сообщила о выводе «своих людей» из Венесуэлы, заявил Трамп
Москва опровергла заявление президента США Дональда Трампа и американских СМИ о выводе Россией "своих людей" из Венесуэлы.
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой
Обновлено в 16:30
Политика
Вучич поблагодарил Россию за поддержку Сербии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал президенту Сербии приветствие от его российского коллеги Владимира Путина, подчеркнув, что отношения двух стран основаны на принципах дружбы и взаимопомощи, а Александр Вучич поблагодарил Россию за поддержку Сербии.
Обновлено в 06:47
Культура
Сергей Лукьяненко опубликовал в соцсети первую главу «Вечного дозора»
Известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко порадовал поклонников своего творчества хорошей новостью.
Обновлено в 15:53
Политика
Матвиенко: На Украине заложили основу для геноцида русского языка
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который закрепляет обязательное использование украинского языка в публичной сфере, в том числе в системе образования, в СМИ, в области культуры, является основой для геноцида русского языка, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 14:11
Политика
Министерство юстиции США начнет антимонопольную проверку Apple
Антимонопольную проверку в отношении американской корпорации Apple начнет министерство юстиции США, сообщает 3 июня информационное агентство Reuters.
Обновлено в 17:43
Происшествия
Полицейская машина попала в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Автоавария произошла с участием автомобиля ВАЗ и полицейского внедорожника на Кутузовском проспекте в Москве.
Обновлено в 16:51
Футбол
Неймар на следующей неделе даст показания по делу об изнасиловании
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар придет в полицию, чтобы дать показания по делу об изнасиловании, сообщает Globo Esporte.
Обновлено в 19:25
Общество
Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку
Обновлено в 02:59
Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:43
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Футбол
«Реал» продолжает лидировать в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА, «Ливерпуль» поднялся на 11-е место
Победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" совершил рывок, переместившись с 22-го на 11-е место (91.000).
Обновлено в 16:55