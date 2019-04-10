Финансы
Курс доллара отреагировал на новости из ЕвропыExpert.ru 10 апреля в 10:14
Индекс доллара повысился до 97,20, торгуяся ранее днем на уровне 96,8 пункта. Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что европейский регулятор в этом году не планирует повышать ставки, тем самым ослабив курс евро к ряду валют.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:07, Ашберн
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Шоу-бизнес
Концерт Ирины Аллегровой в Краснодаре обернулся скандалом
Концерт популярной 67-летней исполнительницы Ирины Аллегровой закончился скандалом.
Обновлено вчера в 04:21
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота
Результаты испытаний ученые рассказали на конференции ECCMID 2019 в Нидерландах.
Обновлено вчера в 18:52
Автоспорт
Албон не выступит в квалификации Гран-при Китая
Партнер россиянина Даниила Квята по "Торо Россо" таиландско-британский гонщик Александр Албон, разбивший свой болид в третьей сессии свободных заездов на юбилейном 1000-м Гран-при в истории "Формулы-1" в Китае, не примет участие в квалификации.
Обновлено в 01:41
Спорт
Туктамышева и Самодурова стартуют на командном чемпионате мира
В четверг, 11 апреля, в японском городе Фукуока стартовал командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено 11 апреля в 03:02
Происшествия
В Тюмени отменили режим контртеррористической операции
Обновлено в 02:23
Политика
В Госдуме озвучили сроки возможной отмены призыва в армию
Призыв в армию может быть отменен через 10-15 лет.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора
Обновлено вчера в 14:07
Общество
Снимок россиянки признали одной из лучших фотографий 2019 года
Обновлено вчера в 06:09
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено вчера в 11:04
Культура
Британский комик умер после шутки про инсульт
Зрители решили, что происходящее на сцене является частью шоу. Комику вызвали скорую помощь, но к ее приезду Когнито скончался.
Обновлено в 02:38
Общество
Омич получил штраф за ролик с Первого канала
Как сообщает NGS55.RU, когда-то в программе «Большая разница», которую показывали на Первом канале, появилась пародия на фильм «Семнадцать мгновений весны».
Обновлено в 01:00
Технологии
Роскомнадзор заявил об опасности бесплатного просмотра «Игры престолов»
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Волочкова объяснила свои слова о «недовольных россиянах»
Балерина и постоянная участница светской хроники Анастасия Волочкова прокомментировала свои слова о недовольных россиянах, которым стоит уехать за рубеж.
Обновлено 11 апреля в 12:37
Кино
В сети появился трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
Названием новой части стало Rise of Skywalker, что может быть переведено на русский как Возрождение/Подъем Скайуокера.
Обновлено вчера в 15:31
Шоу-бизнес
Началова перед смертью отправила родным трогательные послания
Обновлено вчера в 08:56
Общество
В Петербурге нашли склад с запрещенными продуктами из Белоруссии
Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в Петербурге склад, куда поставлялась запрещенная молочная продукция из Белоруссии.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
СМИ узнали о похищении хакерами данных тысяч федеральных агентов США
Кто именно может стать покупателем такой информации, он не уточнил, заметив однако, что у него есть "более миллиона данных" о сотрудниках нескольких федеральных служб США и американских госорганизаций.
Обновлено в 00:58
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34
Наука
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Обновлено вчера в 12:17
Хоккей
Кучерова могут дисквалифицировать на несколько игр в НХЛ
Завтра, 14 апреля, НХЛ рассмотрит этот эпизод. Игроку грозит дисквалификация на несколько игр.
Обновлено в 02:34
Гаджеты
«Билайн» позволит самостоятельно регистрировать новые SIM-карты
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») уже в следующем месяце предложит российским абонентам новую услугу — самостоятельную регистрацию SIM-карт.
Обновлено вчера в 10:05
Авто
Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти
По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
В Канаде призвали увеличить присутствие НАТО в Черном море
Депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
Источник: на Урале задержали сына начальника управления на транспорте МВД
Сына начальника управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова задержали с крупной партией наркотиков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Свердловской области.
Обновлено в 02:40
Общество
Почему в Севастополе закрывается космический центр Шкаплерова
Аэрокосмический центр имени героя России Антона Шкаплерова в Севастополе закрывается, чтобы через год открыться в новом помещении, предоставленном городом.
Обновлено вчера в 12:15
Общество
Мировой столицей «Тотального диктанта 2019» стал Таллин
Таллин завоевал статус мировой столицы "Тотального диктанта" в 2019 году благодаря тому, что уже три года подряд (2016, 2017, 2018) становится не только лидером по количеству участников за пределами России, но и самой большой площадкой в мире, собирая в 2018 - 2300 человек, в 2017 году - 3000 человек, а в 2016 году - 2300, рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.
Обновлено вчера в 21:07
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата ракет силами сирийской ПВО
В Сети появились видеозаписи, на которых запечатлено отражение силами сирийской ПВО ракетного удара по провинции Хама.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
«Не все патриоты доехали до передовой». Как Киев начинал воевать в Донбассе
Пять лет назад Киев объявил так называемую Антитеррористическую операцию — АТО.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Двухлетний мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца
Ребенок неплательщика алиментов помог судебным приставам найти своего отца, который спрятался в квартире во время их визита.
Обновлено вчера в 23:22