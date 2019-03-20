Финансы
Курс доллара опустился ниже 65 рублейПенза-Пресс 18 марта в 10:18
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 16:59, Ашберн
Армия и оружие
Трамп пообещал уничтожить последний оплот ИГ в Сирии к вечеру
Президент США Дональд Трамп заявил, что последний оплот запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии «будет ликвидирован к вечеру».
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
Свыше 50 случаев: разведка ЛНР узнала об эпидемии чесотки в ВСУ
Причиной могли стать неудовлетворительные санитарно-эпидемиологические условия На территории Донбасса за последние дни было зафиксировано свыше 50 случаев заболевания чесоткой среди бойцов Вооружённых сил Украины.
Обновлено в 16:27
Политика
Новак перераспределил полномочия своих замов после ухода Текслера
После ухода из Минэнерго Алексея Текслера глава ведомства Александр Новак перераспределил полномочия своих заместителей.
Обновлено в 13:35
Политика
Врио главы Республики Алтай назначен Олег Хорохордин
Обновлено в 04:55
Гаджеты
Apple представила новые AirPods
Обновлено в 09:55
Общество
В школе балета объяснили конфликт с дочерью волейболиста «Зенита»
Директор школы балета Lil Ballerine в Петроградском районе Петербурга Татьяна Колюшина прокомментировала РБК появившуюся ранее информацию о том, что дочь волейболиста «Зенита» Ореола Камехо забрали из школы из-за проявлений расизма.
Обновлено в 05:53
Финансы
Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа
Рубль усилил рост после "мягких" решений ФРС США, доллар уже дешевле 64 рублей — на минимумах с лета, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Лидер тамбовской ОПГ Барсуков получил 24 года колонии
Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил к 24 годам колонии строгого режима главаря тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:49
Экономика
Медведев подписал долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года
Долгосрочную программу развития ОАО РЖД до 2025 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:27
Происшествия
В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов
По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
Обновлено в 11:07
Экономика
Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова
Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 14:17
Общество
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными
Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления
Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали.
Обновлено в 12:56
Космос
Модуль «Наука» для МКС может потерять ключевую функцию после ремонта
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Генпрокурор Украины заявил о переданном послом США списке «неприкасаемых»
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено в 11:38
Политика
Трамп не исключил сохранения пошлин против Китая на длительный срок
Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые пошлины на китайские товары могут быть сохранены на длительный период времени.
Обновлено в 13:28
Политика
Крымский делегат рассказал о правиле упоминания полуострова в ООН
Крымский делегат Международного совета российских соотечественников Александр Молохов рассказал, что перед выступлением на Совете по правам человека ООН ему попытались навязать определенные правила упоминания Крыма.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации
Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.
Обновлено в 16:49
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро
Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Фролова призвали «забыть» долги Началовой
Ранее СМИ писали, что Началова и Александр Фролов, которые встречались в 2011-2016 годах, судились из-за 20 миллионов рублей, которые, как утверждает хоккеист, он заплатил бывшей возлюбленной за половину ее квартиры в Москве.
Обновлено в 03:33
Спорт
Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.
Обновлено в 07:59
Политика
Украина ввела новые санкции против России
В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний.
Обновлено в 10:59
Политика
Лужков рассказал о гигантской сумме, выплаченной Россией Украине «по пьяни ельцинской»
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков поддержал прозвучавшую в Госдуме инициативу потребовать от Украины компенсацию за ущерб, нанесенный Крыму за время нахождения в ее составе.
Обновлено в 11:37
Финансы
Доходы бюджета от роста НДС составят 800 млрд рублей
Бюджет получит 800 млрд рублей за счет повышения ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20%, говорится в исследовании Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились «Известия».
Обновлено в 16:00
Авто
Новый Nissan Juke вышел на дорожные тесты
Японская компания Nissan приступила к дорожным испытаниям предсерийных экземпляров кроссовера Juke нового поколения.
Обновлено в 03:00
Энергетика
Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти
Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано в 2007 году, а протокол с изменениями к нему — 10 октября 2018 года.
Обновлено в 06:11
Политика
Путин призвал британских бизнесменов вложиться в нацпроекты РФ
Президент Владимир Путин предложил английским бизнесменам принять участие в финансировании российских нацпроектов.
Обновлено в 09:57
Политика
Старшая дочь Назарбаева избрана спикером Сената Казахстана
Обновлено в 05:09