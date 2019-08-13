Финансы
Курс доллара опустился ниже 65 рублейProfinance.ru вчера в 14:14
Оффшорный курс юаня, чилийское и мексиканское песо, южноафриканский рэнд, бразильский реал и российский рубль — прибавили в цене к валюте США. По отношению к евро рубль впервые с 5 августа опустился ниже 72.50. Курс доллар/рубль на вечерних торгах консолидируется в районе 64.90.
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Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено вчера в 20:50
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено вчера в 13:08
Экономика
Россияне стали покупать меньше мяса
За год, с июля 2018 года по июнь 2019-го, россияне купили на 4,3% меньше мясных продуктов в натуральных объемах по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, свидетельствуют данные потребительской панели аналитической компании GfK (фиксирует покупки около 20 тыс. домохозяйств по всей России, отчет есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 01:04
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено вчера в 02:47
Происшествия
На Камчатке медведь загрыз человека
На Камчатке в посёлке Озерновский Усть-Большерецкого района медведь загрыз человека.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Убийцу девятилетней девочки из Братска осудили на 20 лет
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:28
Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
Обновлено вчера в 21:28
Армия и оружие
Минобороны Польши собралось вдвое увеличить армию
Обновлено вчера в 19:02
Здоровье
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Космос
Итальянский астронавт стал первым диджеем в космосе
Лука Пармитано находится в своей второй экспедиции на МКС, так что у него было время подготовиться к концерту.
Обновлено в 00:32
Политика
Сын Порошенко на русском рассказал о любви к украинскому языку
Сын экс-президента Украины Петра Порошенко - Михаил признался, что в повседневной жизни разговаривает на русском языке.
Обновлено вчера в 09:14
Футбол
Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Россия смогла оторваться от занимающей седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалии по итогам ответного матча Лиги чемпионов между португальским "Порту" и российским "Краснодаром".
Обновлено вчера в 18:15
Общество
Суд ввел временный запрет протестов в аэропорту Гонконга
Администрация Международного аэропорта Гонконга получила временное распоряжение суда о запрете массовых демонстраций на его территории.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Суммарный рейтинг парламентских партий опустился до 51%
Не представленные в Госдуме «Коммунисты России» с 3% впервые обогнали парламентскую «Справедливую Россию» (2%).
Обновлено вчера в 18:26
Экономика
Российский рынок труда недосчитался почти 500 тыс. предпенсионеров
Всего общая численность безработных в России составляет 764 тыс. человек.
Обновлено в 01:09
Религия
Почему на Медовый спас лакомились блинами с медом и маком
Обновлено в 01:15
Авто
Стало известно, когда появится Lada Vesta с вариатором
LADA Vesta с вариатором появится на российском рынке в ближайшие год-два.
Обновлено вчера в 05:17
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено вчера в 05:24
Армия и оружие
Минобороны Украины заподозрило Россию в планах нанести ядерный удар
Как сообщило «Радио Свобода» ссылаясь на помощника руководителя офиса президента Украины Ивана Апаршина, главное управление разведки Украины (ГУР) смогло разгадать коварные планы России.
Обновлено вчера в 09:57
Финансы
Зампред Сбербанка объяснил разницу в ставках кредитов в России и Чехии
Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис объяснил, почему в Чехии ставки на кредиты ниже, чем в России.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
Теплоход с 50 пассажирами спасли от крушения вблизи Барнаула
По предварительным данным, теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление на участке реки, где глубина достигает 17 м, однако экипаж оказавшегося рядом судна помог предотвратить трагедию.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Певицу Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах
Актер и модель Джош Клосс, сыгравший главную роль в клипе Кэти Перри "Teenage Dream" (2010), обвинил артистку в сексуальном домогательстве.
Обновлено вчера в 02:44
Армия и оружие
Турция и США создают Совместный центр операций по Сирии
В создании центра по Сирии принимает участие американская делегация в составе шести человек.
Обновлено вчера в 13:51
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено вчера в 03:02
Футбол
Киевское «Динамо» не прошло «Брюгге» в Лиге чемпионов
«Динамо» выбыло из квалификации Лиги чемпионов. Первый матч "Брюгге" выиграл на своем поле со счетом 1:0.
Обновлено вчера в 17:28
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне
Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 14:52
Игры
В сети появились первые кадры новой Need for Speed
Поклонники Need for Speed нашли первые скриншоты новой игры серии с подзаголовком Heat.
Обновлено вчера в 14:32