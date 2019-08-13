Финансы
Курс доллара опустился ниже 65 рублейProfinance.ru вчера в 14:14
Оффшорный курс юаня, чилийское и мексиканское песо, южноафриканский рэнд, бразильский реал и российский рубль — прибавили в цене к валюте США. По отношению к евро рубль впервые с 5 августа опустился ниже 72.50. Курс доллар/рубль на вечерних торгах консолидируется в районе 64.90.
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Шоу-бизнес
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Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.
Обновлено вчера в 12:31
Общество
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Обновлено вчера в 06:02
Авто
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Обновлено вчера в 22:08
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Обновлено вчера в 20:08
Экономика
Экономика Германии не оправдала ожиданий
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Обновлено вчера в 13:31
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Обновлено вчера в 10:34
Интернет
Facebook платил за прослушивание аудиосообщений пользователей
Американская компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков, которые расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.
Обновлено вчера в 19:59
Экономика
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Обновлено вчера в 15:58
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Общество
Опубликован список самых востребованных в России профессий
Специалисты Минтруда составили список самых востребованных профессий в России.
Обновлено вчера в 02:45
Общество
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Четвертая волна паводка из-за тайфунов "Лекима" и "Крос" ожидается в Хабаровском крае на реке Амур, уровень которого у краевой столицы может подняться до 680 сантиметров, сообщил на совещании в среду руководитель Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин.
Обновлено вчера в 20:31
Наука
Названы продукты, защищающие курильщиков от рака
Чтобы защитить свой организм от рака, курящим людям следует в обязательном порядке ввести в свой рацион ряд продуктов.
Обновлено вчера в 17:03
Шоу-бизнес
Кети Топурия подтвердила новый роман снимком с возлюбленным
В последнее время Кети Топурии приписывали разные романы, однако теперь она сама решила высказаться о новом счастье в ее жизни.
Обновлено вчера в 05:32
Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
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Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Почти 300 млрд вернули банкам «Траст» и «Открытие» бывшие собственники
Банки «Траст» и «ФК Открытие», которые в 2017-2018 годах были переданы на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ (ФКБС), получили около 300 млрд рублей от своих бывших владельцев.
Обновлено вчера в 10:12
Авто
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС
По официальным данным, руководители украинской автомобильной компании ЗАЗ готовятся продавать машины собственного производства в Польшу.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика
В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
Общество
Условия выплаты пособия на детей изменятся
Будут изменены требования к доходу семьи для получения выплат по пособию на детей, на правовом портале уже опубликован официальный документ с данными.
Обновлено в 00:46
Космос
На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект
На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено 12 августа в 12:20
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Жертвой перестрелки в Калифорнии стал полицейский
Обновлено вчера в 16:45
Политика
Трамп пригрозил выходом США из ВТО
Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.
Обновлено вчера в 15:17
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Варум извинилась перед мужем за обнародование деталей личной жизни
За 22 года совместной жизни Анжелика Варум и Леонид Агутин знают друг о друге все.
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Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
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Наука
Разработана технология выбора пола при искусственном оплодотворении
Японские биологи разработали технологию выбора пола животного при искусственном оплодотворении, пишет журнал PLOS Biology.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
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Оценка со стороны властей Грузии о финансовых потерях туристической отрасли из-за падения турпотока из России занижена более чем в десять раз.
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