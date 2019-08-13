Финансы

Курс доллара опустился ниже 65 рублейProfinance.ru вчера в 14:14

Курс доллар/рубль на вечерних торгах консолидируется в районе 64.90. Если валютная пара завершит день вблизи текущих значений, то это будет первый день со 2 августа, когда котировки закрылись ниже психологического уровня 65 рублей за единицу американской валюты.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:23, Ашберн
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