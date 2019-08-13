Финансы
Курс доллара опустился ниже 65 рублейProfinance.ru вчера в 14:14
Курс доллар/рубль на вечерних торгах консолидируется в районе 64.90. Если валютная пара завершит день вблизи текущих значений, то это будет первый день со 2 августа, когда котировки закрылись ниже психологического уровня 65 рублей за единицу американской валюты.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:23, Ашберн
Политика
В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели
Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила ввести четырехдневную рабочую неделю без снижения зарплат.
Обновлено в 07:09
Футбол
Сломавший Чалову нос игрок «Сочи» записал видео с извинениями
Защитник «Сочи» Иван Миладинович лично извинился перед форвардом ЦСКА Федором Чаловым и записал видео c извинениями, сообщает Sport24.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика
В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Космос
Итальянский астронавт стал первым диджеем в космосе
Лука Пармитано находится в своей второй экспедиции на МКС, так что у него было время подготовиться к концерту.
Обновлено в 00:32
Авто
Kia опубликовала первые фотографии нового Kia Mohave
Первые изображения новинки, ставшей серийным продолжением шоу-кара Mohave Masterpiece, опубликовала пресс-служба корейской марки.
Обновлено в 02:33
Кино
Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС
Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
В Москве рассекречены документы о Пакте Молотова-Риббентропа
В доме Российского исторического общества представлен сборник архивных сведений, согласно которым инициатором заключения соглашения была гитлеровская Германия, а Советский Союз был вынужден его подписать, - об этом сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 06:33
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Политика
Песков оценил ход работы по тушению пожаров в Сибири
Обновлено в 06:55
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено вчера в 20:50
Общество
Путин проинспектировал строительство «Тавриды»
Движение по трассе "Таврида" - главной крымской магистрали, которая соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь - будет запущено в полном объеме в сентябре 2020 года.
Обновлено вчера в 15:11
Футбол
Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо»
Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.
Обновлено в 07:19
Политика
Украина раскрыла план на случай остановки транзита российского газа
Ранее в августе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что у Киева есть план «Б» на случай, если ему не удастся договориться с Москвой о продолжении транзита газа через украинскую территорию после 2019 года.
Обновлено в 07:14
Политика
Трамп сообщил Путину о предстоящей отставке Хантсмана
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным сообщил о предстоящей отставке посла США в Москве Джона Хантсмана, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Религия
На Южном Урале отмечают Медовый Спас
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
В Крыму создана отдельная эскадрилья беспилотников «Форпост»
Газета «Известия» о ссылкой на оборонное ведомство страны опубликовало сообщение о том, что 318-й смешанный авиационный полк Черноморского флота пополнился отдельной эскадрилью беспилотных аппаратов «Форпост».
Обновлено в 04:35
Кино
Появился трейлер комедии «Прошлое Рождество» с Эмилией Кларк
Universal Pictures опубликовала трейлер романтической комедии "Прошлое Рождество", главную роль в которой сыграла Эмилия Кларк.
Обновлено в 05:31
Политика
Депутаты Верховной рады устроили перепалку из-за русского языка
Депутаты Верховной рады устроили словесную перепалку в ходе заседания подготовительной депутатской группы, которое прошло в среду, 14 августа.
Обновлено в 06:10
Здоровье
В Волгограде онкобольной получил лекарства в суде
Прокуратура помогла инвалиду второй группы получить жизненно необходимое лекарство.
Обновлено в 03:27
Общество
Роскачество назвало признаки плохого вина
Если на Западе допускается содержание "винного камня" — кристалликов темно-красного цвета (более того, они считаются естественными для хорошего красного вина), — то согласно российскому ГОСТу в напитке их также не должно быть.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено в 02:50
Политика
В Кремле назвали перебором новые правила общения ученых с иностранцами
В Кремле считают, что предписания Минобрнауки, которые ужесточают контроль над контактами российских ученых с зарубежными коллегами, «выглядят как перебор».
Обновлено в 07:18
Политика
В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве
Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено вчера в 07:59
Авто
Компания Acura представила концептуальный седан Type S
Компания Acura представила новый концепт - седан Type S. Он является предвестником нового поколения модели TLX и её "заряженной" версии, а некоторые элементы появятся в будущем на серийных авто.
Обновлено в 01:55