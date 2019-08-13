Финансы
Курс доллара опустился ниже 65 рублейТАСС 10:56
Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 1,18% к уровню закрытия предыдущих торгов - до 64,89 рубля, свидетельствуют данные торгов. В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года.
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По информации Futbol Arena, французский футболист рассчитывает на двухлетний контракт с годовым окладом в 8 миллионов евро.
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Кино
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Ранее «Профиль» писал, что в сети появился первый трейлер комедии «Элефант» с участием Алексея Гуськова и Фредерика Бегбедера.
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В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
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Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
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Обновлено в 07:50
Кино
Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС
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Обновлено в 13:30
Политика
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Обновлено в 17:01
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Общество
Либертарианская партия подала заявку на шествие 25 августа
Обновлено в 17:14
Общество
Два округа в Калифорнии подали в суд на администрацию Трампа из-за новых правил получения виз для иммигрантов
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Обновлено в 17:52
Космос
На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект
На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
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Вылетевший из аэропорта имени Джона Кеннеди, расположенного в Нью-Йорке, самолет Boeing-777 возвратился обратно в связи с потерей детали в момент взлета.
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Расширение сетей фастфуда связали с ростом количества инфарктов
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Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
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