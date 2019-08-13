Финансы
Курс доллара опустился ниже 65 рублейТАСС 10:56
Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 1,18% к уровню закрытия предыдущих торгов - до 64,89 рубля, свидетельствуют данные торгов. В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:12, Вашингтон
Теннис
Винус Уильямс вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Обновлено вчера в 15:25
Футбол
«Краснодар» выбил «Порту» из Лиги чемпионов
В первом матче «Порту» одержал победу со счетом 1:0. Таким образом, «Краснодар» прошел в раунд плей-офф за счет большего количества голов, забитых в выездной игре.
Обновлено в 16:55
Наука
Сонливость в течение дня может быть связана с болезнью Альцгеймера
Исследователи сообщили, что пациенты с диагнозом болезни Альцгеймера имели значительное накопление тау в мозге, особенно в тех областях, которые играют определенную роль в поддержании бодрствования в течение дня.
Обновлено в 08:04
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Политика
Кандидаты от КПРФ на выборах в Мосгордуму пошли за правдой в Следком
Кандидаты на выборах в Мосгордуму от КПРФ подали заявление в Следственный комитет РФ с сообщением о фальсификациях при сборе подписей провластными кандидатами и нарушениях при отказе в регистрации оппозиционных кандидатов, 13 августа сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 16:54
Политика
Трамп пригрозил выходом США из ВТО
Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.
Обновлено в 15:17
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Происшествия
Архангельский губернатор опроверг слухи об эвакуации поселка Нёнокса
Слухи об эвакуации — «полная чушь», заявил Орлов, хотя администрация Северодвинска, к территории которого относится поселок (между ними расстояние 40 км), сегодня, 13 августа, посоветовала жителям Нёноксы покинуть населенный пункт в связи с плановыми работами на военном полигоне.
Обновлено в 09:40
Футбол
В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком»
Пресс-служба «Ахмата» прокомментировала видеозапись, на которой президент клуба Магомед Даудов после завершения игры пятого тура чемпионата России со «Спартаком» держит за руку главного арбитра встречи Алексея Сухого.
Обновлено в 08:24
Футбол
Ракицкий опубликовал видео со словами Дзюбы о России и Украине
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба обратился к украинскому партнеру по команде Ярославу Ракицкому со словами об отношениях России и Украины, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:49
Происшествия
Boeing-777 пришлось вернуться в Нью-Йорк из-за потери детали на взлете
Вылетевший из аэропорта имени Джона Кеннеди, расположенного в Нью-Йорке, самолет Boeing-777 возвратился обратно в связи с потерей детали в момент взлета.
Обновлено в 15:42
Армия и оружие
В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков
Украинские силовики три раза во вторник нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Обновлено в 04:49
Энергетика
Нефть дорожает на 3% после новостей от США по пошлинам
Мировые цены на нефть во вторник вечером растут на 3,5% после сообщения о том, что Вашингтон отложил до середины декабря введение пошлин на некоторые товары из КНР, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Илья Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках
Народный артист Российской Федерации и поэт-песенник Илья Резник подверг критике шутку российской певицы, в которой она назвала себя "блокадницей".
Обновлено в 13:37
Футбол
Раскрыты детали контракта Шюррле со «Спартаком»
Обновлено в 11:52
Армия и оружие
Сирийская армия отразила контратаку террористов в Идлибе
Атака террористов был успешно отражена правительственными войсками. Об этом сообщил местный источник.
Обновлено в 08:21
Политика
Памфилова заявила о проплаченной кампании против ЦИКа
Обновлено в 12:32
Путешествия
МИД предложил упростить оформление туристических виз в Россию
Выдавать туристические визы иностранцам для посещения России предлагается не только по подтверждению туроператора, но и на основании брони гостиницы.
Обновлено в 03:21
Политика
Сын Порошенко на русском рассказал о любви к украинскому языку
Сын экс-президента Украины Петра Порошенко - Михаил признался, что в повседневной жизни разговаривает на русском языке.
Обновлено в 09:14
Политика
Путин встретился с детьми из Академии хореографии Севастополя
Президент России Владимир Путин встретился с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя, а также пообщался с ее ректором — премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным.
Обновлено в 16:23
Технологии
В России предложили схему работы онлайн-продаж алкоголя
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагает по такому методу проводить онлайн-продажу спиртного.
Обновлено в 03:53
Финансы
В Сбербанке объяснили, почему в Чехии выдают ипотеку под 3,3%
Как написал он на своей странице в Facebook, чешских клиентов Сбербанка финансируют чешские вкладчики, а низкие ставки по кредитам в Чехии возможны благодаря низким ставкам по депозитам в Европе.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
Польша ждет увеличение в стране числа военных из США
Чапутович отметил, что увеличение числа американских военных в стране крайне важно для обеспечения безопасности Польши.
Обновлено в 16:48
Политика
Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.
Обновлено в 14:44
Общество
В Крыму прогнозируют до 36 градусов тепла
Обновлено в 09:34
Происшествия
Момент массовой аварии на проспекте Маршала Блюхера снял регистратор
Момент массового ДТП зафиксировал видеорегистратор в машине очевидца.
Обновлено в 17:04
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Происшествия
Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.
Обновлено 11 августа в 22:07