Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торговRT на русском вчера в 03:02
На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 16 копеек — до 65,56 рубля.
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Политика
AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Экономика
Поставки самолетов Boeing сократились на 38% за год
Американская компания Boeing в 2019 году поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено вчера в 16:35
Авто
Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:31
Происшествия
Житель Югры, обвиняемый в попытке угона самолета, признал свою вину
Ранее мужчину признали невменяемым Обвиняемый в попытке угона самолета рейса "Сургут-Москва" Павел Шаповалов на суде признал свою вину, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:01
Футбол
Червиченко отреагировал на победу «Краснодара» над «Порту» в ЛЧ
Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал победу «Краснодара» над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:06
Политика
Россия, Азербайджан и Иран договорились о единой энергосистеме
Россия, Азербайджан и Иран подписали соглашение о совместной разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта соединения своих энергосистем.
Обновлено в 04:15
Общество
Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами
Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено вчера в 11:19
Музыка
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Гаджеты
От торговой войны США и Китая выиграли Samsung и Xiaomi
Samsung и Xiaomi остались в выигрыше в результате противостояния властей США и китайского вендора Huawei.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Восьмилетний мальчик утонул в пожарном резервуаре в Карелии
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели ребенка в Карелии. Восьмилетний мальчик провалился в пожарный резервуар и утонул.
Обновлено в 04:46
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Общество
В СКР подали жалобу на публикацию личных данных в Telegram-канале
Депутат муниципального округа Преображенское Москвы Юрий Волнов подал в Следственный комитет заявление о преступлении из-за публикации личных данных в Telegram-канале «Товарищ майор».
Обновлено в 05:18
Происшествия
Теплоход с 50 пассажирами спасли от крушения на Оби
Теплоход с десятками пассажирами едва не разбился о камни на реке Обь под Барнаулом.
Обновлено в 02:42
Происшествия
ТАСС назвал сроки ремонта подводного аппарата «Лошарик»
Обновлено в 03:14
Авто
Первые фото: новый Kia Mohave не будет отличаться от концепта
Kia опубликовала первые фотографии обновлённого внедорожника Mohave, который за все свои 11 лет существования пережил всего одно обновление.
Обновлено в 03:04
Политика
Правительство Украины отказалось увольнять Кличко
Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Братске убившего школьницу мужчину приговорили к 20 годам колонии
Суд признал виновным 44-летнего жителя города Братска в Иркутской области в убийстве девятилетней девочки и приговорил его к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Обновлено в 00:54
Гаджеты
Криптокошелек смартфона Galaxy S10 начнет поддерживать Bitcoin
Криптовалютный кошелек смартфона Samsung Galaxy S10 начнет поддерживать Bitcoin и блокчейн Klaytn, разработкой которого занимается мессенджер Kakao.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Российский альпинист погиб в горах Киргизии
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал
Жители Ростова-на-Дону требуют наказать фельдшера, который пнул лежавшую на асфальте женщину и уехал, однако врачи станции скорой помощи уверяют, что понести наказание должна сама пациентка, которая набросилась на медиков.
Обновлено в 04:22
Политика
Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине
Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 11:29
Армия и оружие
Белоруссию беспокоит наступательный характер учений НАТО
Белоконев отметил, что акцент основных мероприятий подготовки войск смещается от от оборонительных и специальных действий к оборонительным и наступательным, что не может не беспокоить белорусское руководство, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:05
Общество
Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала
В США поспешили отменить концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.
Обновлено вчера в 14:09
Финансы
Обваливший мировую экономику фактор замечен в США
Одной из главных причин мирового финансового кризиса 2008 года стал «пузырь» на рынке ипотечного кредитования.
Обновлено в 03:55
Политика
На Украину прибыл разоблачивший коррупцию Порошенко бизнесмен из США
Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин, который разоблачил коррупционные схемы бывшего президента Украины Петра Порошенко, прилетел на историческую родину.
Обновлено вчера в 17:57
Театры
На конкурс концепций развития Волковского театра поступило 9 заявок
Напомним, в июле 2019 года министерство культуры РФ объявило конкурс концепций развития театра драмы имени Федора Волкова.
Обновлено вчера в 04:50
Общество
В Роскачестве назвали признаки некачественного вина
Эксперты Российской системы качества (Роскачество) дали рекомендации по выбору вина, сообщают 14 августа «Известия».
Обновлено в 02:22