На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 16 копеек — до 65,56 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Политика AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.

Экономика Поставки самолетов Boeing сократились на 38% за год Американская компания Boeing в 2019 году поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года.

Авто Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".

Происшествия Житель Югры, обвиняемый в попытке угона самолета, признал свою вину Ранее мужчину признали невменяемым Обвиняемый в попытке угона самолета рейса "Сургут-Москва" Павел Шаповалов на суде признал свою вину, сообщает РИА Новости.

Футбол Червиченко отреагировал на победу «Краснодара» над «Порту» в ЛЧ Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал победу «Краснодара» над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Политика Россия, Азербайджан и Иран договорились о единой энергосистеме Россия, Азербайджан и Иран подписали соглашение о совместной разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта соединения своих энергосистем.

Общество Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

Общество В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.

Гаджеты От торговой войны США и Китая выиграли Samsung и Xiaomi Samsung и Xiaomi остались в выигрыше в результате противостояния властей США и китайского вендора Huawei.

Происшествия Восьмилетний мальчик утонул в пожарном резервуаре в Карелии Следственный комитет проводит проверку по факту гибели ребенка в Карелии. Восьмилетний мальчик провалился в пожарный резервуар и утонул.

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.

Общество В СКР подали жалобу на публикацию личных данных в Telegram-канале Депутат муниципального округа Преображенское Москвы Юрий Волнов подал в Следственный комитет заявление о преступлении из-за публикации личных данных в Telegram-канале «Товарищ майор».

Происшествия Теплоход с 50 пассажирами спасли от крушения на Оби Теплоход с десятками пассажирами едва не разбился о камни на реке Обь под Барнаулом.

Авто Первые фото: новый Kia Mohave не будет отличаться от концепта Kia опубликовала первые фотографии обновлённого внедорожника Mohave, который за все свои 11 лет существования пережил всего одно обновление.

Политика Правительство Украины отказалось увольнять Кличко Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Происшествия В Братске убившего школьницу мужчину приговорили к 20 годам колонии Суд признал виновным 44-летнего жителя города Братска в Иркутской области в убийстве девятилетней девочки и приговорил его к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Гаджеты Криптокошелек смартфона Galaxy S10 начнет поддерживать Bitcoin Криптовалютный кошелек смартфона Samsung Galaxy S10 начнет поддерживать Bitcoin и блокчейн Klaytn, разработкой которого занимается мессенджер Kakao.

Происшествия В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал Жители Ростова-на-Дону требуют наказать фельдшера, который пнул лежавшую на асфальте женщину и уехал, однако врачи станции скорой помощи уверяют, что понести наказание должна сама пациентка, которая набросилась на медиков.

Политика Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.

Армия и оружие Белоруссию беспокоит наступательный характер учений НАТО Белоконев отметил, что акцент основных мероприятий подготовки войск смещается от от оборонительных и специальных действий к оборонительным и наступательным, что не может не беспокоить белорусское руководство, передает РИА "Новости".

Общество Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала В США поспешили отменить концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.

Финансы Обваливший мировую экономику фактор замечен в США Одной из главных причин мирового финансового кризиса 2008 года стал «пузырь» на рынке ипотечного кредитования.

Политика На Украину прибыл разоблачивший коррупцию Порошенко бизнесмен из США Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин, который разоблачил коррупционные схемы бывшего президента Украины Петра Порошенко, прилетел на историческую родину.

Театры На конкурс концепций развития Волковского театра поступило 9 заявок Напомним, в июле 2019 года министерство культуры РФ объявило конкурс концепций развития театра драмы имени Федора Волкова.