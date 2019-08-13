Финансы

Курс доллара опустился ниже 65 рублейТАСС 10:56

Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 1,18% к уровню закрытия предыдущих торгов - до 64,89 рубля, свидетельствуют данные торгов. В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года.
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Доллар опустился в цене ниже 65 рублей

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