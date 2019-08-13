Финансы

Курс доллара опустился ниже 65 рублейТАСС 10:56

Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 1,18% к уровню закрытия предыдущих торгов - до 64,89 рубля, свидетельствуют данные торгов. В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курс доллара обрушился ниже уровня 65 рублей

Московский Комсомолец11:08

Курс доллара опустился ниже 65 рублей

Москва 2412:08

Курс доллара впервые с 5 августа опустился ниже 65 рублей

Известия11:14

Доллар опустился в цене ниже 65 рублей

Взгляд.ру10:46

Курс доллара опустился ниже 65 рублей

ТАСС10:56

Рубль начал расти после скачка стоимости нефти

News.ru10:48

Рубль перешел к росту на фоне скачка цены на нефть

РИА Новости10:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:40, Вашингтон
Политика

Песков рассказал об отношении Путина к митингам в Москве

Президент России Владимир Путин обращает внимание на митинги в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес

Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках

Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Политика

Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму

Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Политика

Россия в ответ выдворила из страны украинского дипломата

Москва объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.
Обновлено в 12:13
Спорт

Пять российских тяжелоатлетов временно отстранены за допинг

13 августа стало известно, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила российских спортсменов Давида Беджаняна, Олега Чена, Руслана Албегова, Егора Климонова и Тиму Туриеву от соревнований на основании данных московской антидопинговой лаборатории и доклада Макларена.
Обновлено в 08:26
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Космос

Астронавт из Италии станет первым в мире космическим диджеем

Итальянский астронавт Лука Пармитано во вторник выступит перед любителями электронной музыки с орбиты, став первым диджеем в космосе.
Обновлено вчера в 16:03
Интернет

В Telegram встроили средства обхода блокировок нового типа

Как было до этого В мессенджере уже есть прокси, который работает по собственному протоколу Telegram под названием MTProto, его начали применять в 2018 г. Изначально он позволял обнаружить прокси-серверы, результатом чего стали блокировки мессенджера со стороны крупных провайдеров.
Обновлено в 03:33
Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Избитой полицейским оппозиционерке грозят обязательные работы

Адвокат активистки Дарьи Сосновской, которую ударили по животу в ходе задержания на согласованном митинге 10 августа, сообщила, что ее подопечной грозят обязательные работы за нарушение порядка проведения собрания.
Обновлено вчера в 15:57
Общество

В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено в 11:19
Гаджеты

Samsung выпустит в 2020 году смартфон с графеновым аккумулятором

Samsung намерена выпустить в 2020 или 2021 году по меньшей мере один смартфон с графеновым аккумулятором, – сообщает в Twitter инсайдер Эван Бласс.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие

Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО F-18 от самолёта Шойгу

Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к российскому самолёту с министром обороны Сергеем Шойгу на борту, однако был отогнан Су-27 ВВС РФ.
Обновлено в 12:28
Футбол

Арбитр должен был удалить игрока «Сочи» за удар Чалова и назначить пенальти

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров заявил, что арбитр Виталий Мешков должен был удалить футболиста "Сочи", ударившего нападающего московского ЦСКА Федора Чалова в матче чемпионата России, и назначить пенальти.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Очередные испытания на военном полигоне под Северодвинском отменены

Очередные испытания на военном полигоне под Северодвинском, из-за которых е два не началась эвакуация жителей поселка Ненокса, отменены.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала растяжку в нижнем белье

Артистка продемонстрировала подписчикам свою растяжку. При этом одета исполнительница была в комплект черного белья.
Обновлено в 06:27
Технологии

Преступники похитили $4,3 млрд в криптовалюте в 2019 году

С начала 2019 г. пользователи криптовалют потеряли свыше $4,3 млрд из-за взломов криптобирж, мошенничества и вымогательства, говорится в отчете компании Cipher Trace.
Обновлено в 11:21
Футбол

Артем Дзюба: «Если бы позвали в „Спартак“, не пошел бы»

Нет, не пошел бы, - сказал Дзюба в интервью ютуб-каналу Рашен Football.
Обновлено в 11:59
Общество

Жителя Красноярского края оштрафовали за пост с оскорблением Путина

Енисейский районный суд Красноярского края оштрафовал на 30 тыс. руб. местного жителя Евгения Носкова за пост во «ВКонтакте» о Владимире Путине.
Обновлено в 09:19
Футбол

Александр Егоров: президент «Ахмата» не воздействовал на арбитра

Спартаковцы одержали победу со счетом 3:1. Во вторник появился видеоролик, на котором президент "Ахмата" Магомед Даудов взял под руку судью Алексея Сухого и проследовал с ним в подтрибунное помещение.
Обновлено в 12:04
Политика

Суд разрешил допрос Порошенко с полиграфом

Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа.
Обновлено в 11:41
Политика

CNN обвинил Пригожина в финансировании ЧВК в Африке

В расследовании, которое длилось более месяца, утверждается, что близкий к Путину бизнесмен в обмен на «щедрые льготы на разведку алмазов и золота в богатой минеральными ресурсами» Центральноафриканской республике занимается финансированием частной военной компании и военных инструкторов.
Обновлено в 11:58
Политика

Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам

Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Экономика

Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов

Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.
Обновлено в 03:29
Футбол

Дзюба и Ракицкий: Россия и Украина – братья!

Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до лета 2022 года. После этого перехода, Ракицкий ни разу не был вызван в сборную Украины.
Обновлено в 09:01
Футбол

«Манчестер Сити» избежал трансферного бана от ФИФА

"Манчестер Сити" не будет наказан трансферным запретом от ФИФА, сообщает в Twitter журналист AP Роб Харрис.
Обновлено в 12:28
Общество

Про правильный выбор вареной колбасы рассказали в Роскачестве

В некоторых видах вареной колбасы есть черный перец, чеснок и шпик.
Обновлено в 05:38
Экономика

Верховный суд разъяснил, когда ипотечное жилье нельзя забрать за долги

Банк не может забрать купленное в ипотеку жилье за долги при соблюдении двух главных условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки — не менее трёх месяцев.
Обновлено в 04:34
Финансы

Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $60 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $60 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено в 10:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное