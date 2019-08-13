Финансы
Курс доллара опустился ниже 65 рублейТАСС 10:56
Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 1,18% к уровню закрытия предыдущих торгов - до 64,89 рубля, свидетельствуют данные торгов. В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:40, Вашингтон
Политика
Песков рассказал об отношении Путина к митингам в Москве
Президент России Владимир Путин обращает внимание на митинги в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Обновлено в 09:54
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Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Политика
Россия в ответ выдворила из страны украинского дипломата
Москва объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.
Обновлено в 12:13
Спорт
Пять российских тяжелоатлетов временно отстранены за допинг
13 августа стало известно, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила российских спортсменов Давида Беджаняна, Олега Чена, Руслана Албегова, Егора Климонова и Тиму Туриеву от соревнований на основании данных московской антидопинговой лаборатории и доклада Макларена.
Обновлено в 08:26
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
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Обновлено в 02:47
Космос
Астронавт из Италии станет первым в мире космическим диджеем
Итальянский астронавт Лука Пармитано во вторник выступит перед любителями электронной музыки с орбиты, став первым диджеем в космосе.
Обновлено вчера в 16:03
Интернет
В Telegram встроили средства обхода блокировок нового типа
Как было до этого В мессенджере уже есть прокси, который работает по собственному протоколу Telegram под названием MTProto, его начали применять в 2018 г. Изначально он позволял обнаружить прокси-серверы, результатом чего стали блокировки мессенджера со стороны крупных провайдеров.
Обновлено в 03:33
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Избитой полицейским оппозиционерке грозят обязательные работы
Адвокат активистки Дарьи Сосновской, которую ударили по животу в ходе задержания на согласованном митинге 10 августа, сообщила, что ее подопечной грозят обязательные работы за нарушение порядка проведения собрания.
Обновлено вчера в 15:57
Общество
В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено в 11:19
Гаджеты
Samsung выпустит в 2020 году смартфон с графеновым аккумулятором
Samsung намерена выпустить в 2020 или 2021 году по меньшей мере один смартфон с графеновым аккумулятором, – сообщает в Twitter инсайдер Эван Бласс.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие
Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО F-18 от самолёта Шойгу
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к российскому самолёту с министром обороны Сергеем Шойгу на борту, однако был отогнан Су-27 ВВС РФ.
Обновлено в 12:28
Футбол
Арбитр должен был удалить игрока «Сочи» за удар Чалова и назначить пенальти
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров заявил, что арбитр Виталий Мешков должен был удалить футболиста "Сочи", ударившего нападающего московского ЦСКА Федора Чалова в матче чемпионата России, и назначить пенальти.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Очередные испытания на военном полигоне под Северодвинском отменены
Очередные испытания на военном полигоне под Северодвинском, из-за которых е два не началась эвакуация жителей поселка Ненокса, отменены.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала растяжку в нижнем белье
Артистка продемонстрировала подписчикам свою растяжку. При этом одета исполнительница была в комплект черного белья.
Обновлено в 06:27
Технологии
Преступники похитили $4,3 млрд в криптовалюте в 2019 году
С начала 2019 г. пользователи криптовалют потеряли свыше $4,3 млрд из-за взломов криптобирж, мошенничества и вымогательства, говорится в отчете компании Cipher Trace.
Обновлено в 11:21
Футбол
Артем Дзюба: «Если бы позвали в „Спартак“, не пошел бы»
Нет, не пошел бы, - сказал Дзюба в интервью ютуб-каналу Рашен Football.
Обновлено в 11:59
Общество
Жителя Красноярского края оштрафовали за пост с оскорблением Путина
Енисейский районный суд Красноярского края оштрафовал на 30 тыс. руб. местного жителя Евгения Носкова за пост во «ВКонтакте» о Владимире Путине.
Обновлено в 09:19
Футбол
Александр Егоров: президент «Ахмата» не воздействовал на арбитра
Спартаковцы одержали победу со счетом 3:1. Во вторник появился видеоролик, на котором президент "Ахмата" Магомед Даудов взял под руку судью Алексея Сухого и проследовал с ним в подтрибунное помещение.
Обновлено в 12:04
Политика
Суд разрешил допрос Порошенко с полиграфом
Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа.
Обновлено в 11:41
Политика
CNN обвинил Пригожина в финансировании ЧВК в Африке
В расследовании, которое длилось более месяца, утверждается, что близкий к Путину бизнесмен в обмен на «щедрые льготы на разведку алмазов и золота в богатой минеральными ресурсами» Центральноафриканской республике занимается финансированием частной военной компании и военных инструкторов.
Обновлено в 11:58
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Экономика
Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов
Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.
Обновлено в 03:29
Футбол
Дзюба и Ракицкий: Россия и Украина – братья!
Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до лета 2022 года. После этого перехода, Ракицкий ни разу не был вызван в сборную Украины.
Обновлено в 09:01
Футбол
«Манчестер Сити» избежал трансферного бана от ФИФА
"Манчестер Сити" не будет наказан трансферным запретом от ФИФА, сообщает в Twitter журналист AP Роб Харрис.
Обновлено в 12:28
Общество
Про правильный выбор вареной колбасы рассказали в Роскачестве
В некоторых видах вареной колбасы есть черный перец, чеснок и шпик.
Обновлено в 05:38
Экономика
Верховный суд разъяснил, когда ипотечное жилье нельзя забрать за долги
Банк не может забрать купленное в ипотеку жилье за долги при соблюдении двух главных условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки — не менее трёх месяцев.
Обновлено в 04:34
Финансы
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $60 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $60 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено в 10:23