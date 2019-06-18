Финансы

Курс доллара опустился ниже 64 рублей впервые с конца апреляКомсомольская правда 10:44

Во вторник, 18 июня, курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 рублей. Это произошло впервые с 24 апреля 2019 года. Как свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 16:46 мск, курс доллара опускался до 63,99 рубля.
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