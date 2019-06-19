Финансы

Курс доллара опустился ниже 64 рублей впервые с конца апреляКомсомольская правда вчера в 10:44

Во вторник, 18 июня, курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 рублей. Это произошло впервые с 24 апреля 2019 года. Как свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 16:46 мск, курс доллара опускался до 63,99 рубля.
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Курс доллара вырос до 64,08 рубля

ТАСС03:05

Российская нацвалюта укрепляется, курс доллара — ниже 64 рублей

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Евро опустился ниже 72 рублей впервые с 23 мая на ожидании смягчения политики ЕЦБ

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Рубль снижается к доллару и евро

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Эксперт предупредил об обманчивом падении курса доллара

Свободная Прессавчера в 12:42

Доллар и евро растут к рублю на открытии торгов

Экономика сегодня03:10
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:33, Вашингтон
Политика

Следствие по MH17 привело как доказательство старые данные из соцсетей

Совместная следственная группа (ССГ) по делу о крушении Boeing-777 в небе над Донбассом проиллюстрировала свои выводы старыми данными, взятыми, в том числе, из социальных сетей, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:22
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором

"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Футбол

Менди успешно прошел медосмотр в «Реале» перед презентацией

Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди успешно прошел медицинское обследование в университетской больнице Санитас Ла Моралея перед официальной презентацией.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Задержан москвич, стрелявший из окна по прохожим

Сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого, им оказался 28-летний москвич.
Обновлено в 08:47
Кино

Стартовали съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии, где проходила основная часть работы над "Игрой престолов", стартовали съемки продолжения историй вселенной Джорджа Мартина.
Обновлено в 04:55
Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

Обновлено вчера в 14:57
Космос

У звезды Тигардена обнаружено два аналога Земли

В рамках проекта CARMENES по поиску потенциально обитаемых миров у близлежащих красных карликов астрономы обнаружили две экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды Тигардена, каждая из которых немногим превосходит по размеру Землю и может содержать на поверхности жидкую воду.
Обновлено вчера в 15:20
Авто

Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008

Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008 и анонсировала его продаж на конец этого года.
Обновлено в 08:56
Происшествия

МВД Украины назвало три версии причин гибели депутата Тымчука

Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко назвал три версии гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука.
Обновлено в 07:34
Экономика

Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Политика

Совет Харькова вернул одному из проспектов города имя маршала Жукова

Обновлено в 06:12
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

Обновлено в 00:58
Футбол

Денис Глушаков официально покинул «Спартак»

Как сообщил официальный сайт "красно-белых", футболист и клуб договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил человека

Кейт Миддлтон вместе с мужем направлялась в Виндзорский замок, когда полицейский, сопровождавший их кортеж, случайно сбил пешехода.
Обновлено в 05:00
Футбол

Скоулз оштрафован на 8 тысяч фунтов за ставки на футбол

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз оштрафован за нарушение регламента Футбольной ассоциации Англии (ФА) в сфере ставок.
Обновлено в 07:05
Общество

Пятерых противников свалки на Шиесе преследуют за неуважение к власти

Центр противодействия экстремизму (Центр «Э») инициировал пять административных дел о «неуважении к власти» в отношении противников строительства хранилища для мусора из Москвы на станции Шиес в Архангельской области.
Обновлено в 07:13
Экономика

Голикова: Россия за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных

Российская экономика в 2018 году потеряла порядка 223 млрд рублей из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан.
Обновлено в 04:24
Политика

СБУ завела дело на подозреваемых в крушении «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины завела дело о теракте, подозреваемыми по нему проходят россияне Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
Обновлено в 08:44
Политика

Медведев прокомментировал слова Кудрина об уровне бедности в стране

В понедельник глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что бедность в России "стала позором", потому что "в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой" иметь такое количество бедных — "это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала".
Обновлено в 06:54
Наука

Восемь часов работы в неделю сохранят психическое здоровье безработным

Анализ показал, что даже минимальная занятость (от одного до восьми часов в неделю) связана с более высокими показателями психического здоровья (и, как следствие, пониженным риском развития психических заболеваний), чем отсутствие работы вообще (p < 0,05).
Обновлено в 06:48
Культура

Обнародовано видео драки Воробьева и Куценко

Обновлено в 05:15
Армия и оружие

В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар. После этого США обвинили Иран в нападении на суда.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие

Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие

Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери

Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.
Обновлено в 06:40
Общество

Росконтроль назвал подмосковное эскимо одним из лучших

Образцы «Свитлогорье», «Выбор Кремля», «Вологодский пломбир», «Коровка из Кореновки», «Снежное лакомство», «Чистая линия» и «ГОСТовский пломбир» проверили на содержание заменителя молочного жира, качество шоколадной глазури, наличие бактерий и другие параметры.
Обновлено в 06:42
Экономика

Названы самые дорогие землевладения в России

Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено вчера в 05:38
Авто

Новый Geely Atlas для России проходит дорожные испытания

Компания Geely привезет в Россию обновленную версию кроссовера Atlas.
Обновлено в 00:02
Футбол

«Арсенал» дебютирует в Лиге Европы в Азербайджане или Македонии

Тульский "Арсенал" узнал имена своих потенциальных соперников по квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Зарезавшего россиянина майора ФСБ посадили на девять лет

Павлу Стерлягову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Обновлено в 08:04
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