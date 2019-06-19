Финансы
Курс доллара опустился ниже 64 рублей впервые с конца апреляКомсомольская правда вчера в 10:44
Во вторник, 18 июня, курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 рублей. Это произошло впервые с 24 апреля 2019 года. Как свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 16:46 мск, курс доллара опускался до 63,99 рубля.
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Евро опустился ниже 72 рублей впервые с 23 мая на ожидании смягчения политики ЕЦБ
Интерфаксвчера в 04:48
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Политика
Следствие по MH17 привело как доказательство старые данные из соцсетей
Совместная следственная группа (ССГ) по делу о крушении Boeing-777 в небе над Донбассом проиллюстрировала свои выводы старыми данными, взятыми, в том числе, из социальных сетей, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:22
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Футбол
Менди успешно прошел медосмотр в «Реале» перед презентацией
Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди успешно прошел медицинское обследование в университетской больнице Санитас Ла Моралея перед официальной презентацией.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Задержан москвич, стрелявший из окна по прохожим
Сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого, им оказался 28-летний москвич.
Обновлено в 08:47
Кино
Стартовали съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии, где проходила основная часть работы над "Игрой престолов", стартовали съемки продолжения историй вселенной Джорджа Мартина.
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Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
Обновлено вчера в 14:57
Космос
У звезды Тигардена обнаружено два аналога Земли
В рамках проекта CARMENES по поиску потенциально обитаемых миров у близлежащих красных карликов астрономы обнаружили две экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды Тигардена, каждая из которых немногим превосходит по размеру Землю и может содержать на поверхности жидкую воду.
Обновлено вчера в 15:20
Авто
Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008
Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008 и анонсировала его продаж на конец этого года.
Обновлено в 08:56
Происшествия
МВД Украины назвало три версии причин гибели депутата Тымчука
Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко назвал три версии гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука.
Обновлено в 07:34
Экономика
Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Футбол
Денис Глушаков официально покинул «Спартак»
Как сообщил официальный сайт "красно-белых", футболист и клуб договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил человека
Кейт Миддлтон вместе с мужем направлялась в Виндзорский замок, когда полицейский, сопровождавший их кортеж, случайно сбил пешехода.
Обновлено в 05:00
Футбол
Скоулз оштрафован на 8 тысяч фунтов за ставки на футбол
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз оштрафован за нарушение регламента Футбольной ассоциации Англии (ФА) в сфере ставок.
Обновлено в 07:05
Общество
Пятерых противников свалки на Шиесе преследуют за неуважение к власти
Центр противодействия экстремизму (Центр «Э») инициировал пять административных дел о «неуважении к власти» в отношении противников строительства хранилища для мусора из Москвы на станции Шиес в Архангельской области.
Обновлено в 07:13
Экономика
Голикова: Россия за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных
Российская экономика в 2018 году потеряла порядка 223 млрд рублей из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан.
Обновлено в 04:24
Политика
СБУ завела дело на подозреваемых в крушении «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины завела дело о теракте, подозреваемыми по нему проходят россияне Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
Обновлено в 08:44
Политика
Медведев прокомментировал слова Кудрина об уровне бедности в стране
В понедельник глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что бедность в России "стала позором", потому что "в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой" иметь такое количество бедных — "это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала".
Обновлено в 06:54
Наука
Восемь часов работы в неделю сохранят психическое здоровье безработным
Анализ показал, что даже минимальная занятость (от одного до восьми часов в неделю) связана с более высокими показателями психического здоровья (и, как следствие, пониженным риском развития психических заболеваний), чем отсутствие работы вообще (p < 0,05).
Обновлено в 06:48
Культура
Обнародовано видео драки Воробьева и Куценко
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана
13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар. После этого США обвинили Иран в нападении на суда.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери
Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.
Обновлено в 06:40
Общество
Росконтроль назвал подмосковное эскимо одним из лучших
Образцы «Свитлогорье», «Выбор Кремля», «Вологодский пломбир», «Коровка из Кореновки», «Снежное лакомство», «Чистая линия» и «ГОСТовский пломбир» проверили на содержание заменителя молочного жира, качество шоколадной глазури, наличие бактерий и другие параметры.
Обновлено в 06:42
Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено вчера в 05:38
Авто
Новый Geely Atlas для России проходит дорожные испытания
Компания Geely привезет в Россию обновленную версию кроссовера Atlas.
Обновлено в 00:02
Футбол
«Арсенал» дебютирует в Лиге Европы в Азербайджане или Македонии
Тульский "Арсенал" узнал имена своих потенциальных соперников по квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Зарезавшего россиянина майора ФСБ посадили на девять лет
Павлу Стерлягову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Обновлено в 08:04