Финансы

Курс доллара опустился ниже 64 рублей впервые с конца апреляКомсомольская правда 18 июня в 10:44

Во вторник, 18 июня, курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 рублей. Это произошло впервые с 24 апреля 2019 года. Как свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 16:46 мск, курс доллара опускался до 63,99 рубля.
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Обновлено вчера в 05:52
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Путин ответил на предложение сделать Грудинина главой правительства

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Обновлено вчера в 10:39
Политика

Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву

Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.
Обновлено вчера в 09:53
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У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

Обновлено вчера в 11:55
Политика

Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии

Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.
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Шоу-бизнес

Умирающая от рака Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Звезда фильмов «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева отыграла свой последний спектакль.
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Космос

Россия начинает новую программу космических исследований

Проект "Спектр-РГ" зародился еще в Советском Союзе в конце 1987 года, когда Академия наук СССР выпустила решение о научной программе космических телескопов серии "Спектр".
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Шоу-бизнес

Собчак отказалась от алиментов Виторгана

Ксения Собчак решила не подавать на алименты на двухлетнего сына Платона после развода с Максимом Виторганом.
Обновлено вчера в 20:29
Космос

К 80-летию ВДНХ в космос отправят спутник

Новому спутнику дали название «ВДНХ-80», в честь 80-летнего юбилея главной выставки страны.
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Российские саблистки стали чемпионками Европы по фехтованию

Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие

15 летательных аппаратов за неделю разведали обстановку у границ РФ

За семь дней у российских границ были замечены 15 летательных аппаратов, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия

В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ

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Учителя пожаловались к «Прямой линии» Путина на нищенские зарплаты

Из слов педагогов явствует, что майские указы о росте их зарплат, про выполнение которых так любят отчитываться чиновники, на самом деле не выполняются.
Обновлено 19 июня в 09:50
Армия и оружие

Кировские силовики освободили «захваченную террористами» школу

По замыслу, вооруженные террористы захватили заложников в общеобразовательной школе ЗАТО Первомайский и выдвинули требования к органам власти.
Обновлено вчера в 09:26
Общество

Местами дожди и тепло — прогноз погоды в Сахалинской области на 20 июня

Местами пройдут небольшие дожди. В южной части региона ожидается туман, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на ФГБУ "Сахалинское УГМС".
Обновлено 19 июня в 06:30
Экономика

Пожизненную пенсию смогут получать участники новой пенсионной системы

Как сообщает РБК, участники системы ИПК смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа.
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Обновлено вчера в 20:00
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Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44
Технологии

Обнаружен новый способ хищения банковских данных россиян

Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных.
Обновлено вчера в 21:15
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В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

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Обновлено вчера в 21:22
Политика

Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»

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Обновлено вчера в 23:10
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