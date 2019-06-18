Финансы
Курс доллара опустился ниже 64 рублей впервые с конца апреляКомсомольская правда 18 июня в 10:44
Во вторник, 18 июня, курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 рублей. Это произошло впервые с 24 апреля 2019 года. Как свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 16:46 мск, курс доллара опускался до 63,99 рубля.
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Евро опустился ниже 72 рублей впервые с 23 мая на ожидании смягчения политики ЕЦБ
Интерфакс18 июня в 04:48
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Экономика
«Ведомости»: «Лента» покупает склад под производство полуфабрикатов
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Обновлено в 01:57
Политика
Оштрафованный за неуважение к власти россиянин пожаловался в ЕСПЧ
Первый россиянин, который был оштрафован по новому закону о «неуважении к власти», — житель Новгородской области Юрий Картыжев — обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), пишут «Ведомости» со ссылкой на представляющего его интересы адвоката Международной «Агоры» Дамира Гайнутдинова.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Ирландцам запретили въезд на Украину из-за поддержки ДНР
Двоим туристам из Ирландии на три года запретили въезд на Украину за то, что во время посадки самолета в Киеве они начали произносить речевки в поддержку самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
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Политика
В Кремле назвали протесты в Грузии провокацией
В Кремле прокомментировали антироссийские протесты в Тбилиси: манифестанты выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и даже пытались штурмовать парламент.
Обновлено в 07:13
Происшествия
В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»
Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Энергетика
«Татнефть» получила претензии от покупателей из-за проблем с «Дружбой»
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Обновлено в 04:28
Происшествия
В Дагестане три газеты выступили в защиту арестованного журналиста
Три дагестанские газеты «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» сегодня вышли с одинаковыми обложками в поддержку арестованного журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено в 07:05
Авто
УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Общество
В Бурятии резко снизилось число стобалльников на ЕГЭ по русскому языку
В Бурятии более чем в полтора раза снизилось число выпускников, получивших высший был на ЕГЭ по русскому языку.
Обновлено в 05:30
Футбол
«Барселона» пытается вернуть Неймара
Руководство каталонской "Барселоны" пытается вернуть Неймара, в настоящее время выступающего за французский "Пари Сен-Жермен", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:12
Общество
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Политика
Россияне не отменяют поездки в Грузию на фоне протестов в Тбилиси
Российский союз туриндустрии не владеет информацией об отменах туров в Грузию, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.
Обновлено в 05:26
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Технологии
«Газпром-медиа» разместит рекламу вместе с «Максимателеком»
Медиахолдинг «Газпром-медиа» и оператор публичных WiFi-сетей «Максимателеком» создали совместное предприятие «Квант», сообщили компании.
Обновлено в 04:30
Спорт
После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 22:36
Спорт
Определились соперники женской сборной России на ЧМ по гандболу
Обновлено в 05:09
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено вчера в 05:19
Футбол
Петр Чех получил должность в «Челси»
За «Челси» Чех выступал с 2004 по 2015 год. По окончании контракта с «синими» перешёл в «Арсенал».
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Бузова без штанов выступила перед школьниками в Кремле
Певица Ольга Бузова выступила перед выпускниками школ на концерте в Кремле.
Обновлено в 04:40
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Политика
Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии
Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Музыка
Опубликована ранее неизданная версия песни «Time» Фредди Меркьюри
Музыкант Дэйв Кларк выложил в сеть ранее неизданную версию песню Фредди Меркьюри «Time Waits For No One», которая была записана в 1986 году.
Обновлено в 06:41
Теннис
Маррей выступит на Уимблдоне в парном разряде
Британский теннисист Энди Маррей сыграет на Уимблодоне-2019. Он выступит в парном разряде вместе с Пьером-Югом Эрбером.
Обновлено вчера в 20:09
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова снова пожаловалась на тяжелую жизнь балерины
Анастасия Волочкова в очередной раз пожаловалась на тяжелую жизнь балерины и тернистый путь к успеху.
Обновлено в 04:42