Финансы

Курс доллара опустился ниже 64 рублей впервые с конца апреляКомсомольская правда 18 июня в 10:44

Во вторник, 18 июня, курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 рублей. Это произошло впервые с 24 апреля 2019 года. Как свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 16:46 мск, курс доллара опускался до 63,99 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Курс евро опустился ниже 71 рубля

Российская газетавчера в 12:25

Евро опустился ниже 72 рублей впервые с 23 мая на ожидании смягчения политики ЕЦБ

Интерфакс18 июня в 04:48

Курс доллара опустился ниже 63 рублей

ТАССвчера в 10:09

Доллар обрушился ниже 64 рублей

Московский Комсомолец18 июня в 11:23

Курс доллара впервые с апреля опустился ниже 64 руб

РБК18 июня в 10:08

Курс доллара опустился ниже 64 рублей

RT на русском18 июня в 09:52

Курс евро опустился ниже 71 рубля

Банки.рувчера в 11:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 07:25, Вашингтон
Экономика

«Ведомости»: «Лента» покупает склад под производство полуфабрикатов

Ритейлер "Лента" приобретает складской комплекс на 70 тыс. кв. м с возможностью расширения до 80 тыс. в Тосненском районе Ленинградской области у ГК "Ориентир", сообщает газета "Ведомости", со ссылкой на представителей сторон и консультанта сделки, компании Cushman & Wakefield.
Обновлено в 01:57
Политика

Оштрафованный за неуважение к власти россиянин пожаловался в ЕСПЧ

Первый россиянин, который был оштрафован по новому закону о «неуважении к власти», — житель Новгородской области Юрий Картыжев — обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), пишут «Ведомости» со ссылкой на представляющего его интересы адвоката Международной «Агоры» Дамира Гайнутдинова.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Ирландцам запретили въезд на Украину из-за поддержки ДНР

Двоим туристам из Ирландии на три года запретили въезд на Украину за то, что во время посадки самолета в Киеве они начали произносить речевки в поддержку самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:58
Политика

В Кремле назвали протесты в Грузии провокацией

В Кремле прокомментировали антироссийские протесты в Тбилиси: манифестанты выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и даже пытались штурмовать парламент.
Обновлено в 07:13
Происшествия

В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»

Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Энергетика

«Татнефть» получила претензии от покупателей из-за проблем с «Дружбой»

"Татнефть" начала получать претензии от покупателей из-за ситуации с загрязнением нефти в трубопроводной системе "Дружба", сообщил журналистам генеральный директор компании Наиль Маганов.
Обновлено в 04:28
Происшествия

В Дагестане три газеты выступили в защиту арестованного журналиста

Три дагестанские газеты «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» сегодня вышли с одинаковыми обложками в поддержку арестованного журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено в 07:05
Авто

УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Кубани

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие

Группы РЭБ защитят зарубежные военные аэродромы РФ от дронов

Обновлено в 06:02
Общество

В Бурятии резко снизилось число стобалльников на ЕГЭ по русскому языку

В Бурятии более чем в полтора раза снизилось число выпускников, получивших высший был на ЕГЭ по русскому языку.
Обновлено в 05:30
Футбол

«Барселона» пытается вернуть Неймара

Руководство каталонской "Барселоны" пытается вернуть Неймара, в настоящее время выступающего за французский "Пари Сен-Жермен", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:12
Общество

Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня

Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес

Роковая красотка: 54-летняя Беллуччи предстала в новом образе

Обновлено в 06:44
Политика

Россияне не отменяют поездки в Грузию на фоне протестов в Тбилиси

Российский союз туриндустрии не владеет информацией об отменах туров в Грузию, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.
Обновлено в 05:26
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Технологии

«Газпром-медиа» разместит рекламу вместе с «Максимателеком»

Медиахолдинг «Газпром-медиа» и оператор публичных WiFi-сетей «Максимателеком» создали совместное предприятие «Квант», сообщили компании.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Бетонная плита упала на трехлетнего ребенка в Челябинской области

Обновлено в 01:29
Спорт

После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 22:36
Спорт

Определились соперники женской сборной России на ЧМ по гандболу

Обновлено в 05:09
Общество

Плату за отопление изменят в зависимости от этажности

С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено вчера в 05:19
Футбол

Петр Чех получил должность в «Челси»

За «Челси» Чех выступал с 2004 по 2015 год. По окончании контракта с «синими» перешёл в «Арсенал».
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Бузова без штанов выступила перед школьниками в Кремле

Певица Ольга Бузова выступила перед выпускниками школ на концерте в Кремле.
Обновлено в 04:40
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Политика

Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии

Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»

Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Музыка

Опубликована ранее неизданная версия песни «Time» Фредди Меркьюри

Музыкант Дэйв Кларк выложил в сеть ранее неизданную версию песню Фредди Меркьюри «Time Waits For No One», которая была записана в 1986 году.
Обновлено в 06:41
Теннис

Маррей выступит на Уимблдоне в парном разряде

Британский теннисист Энди Маррей сыграет на Уимблодоне-2019. Он выступит в парном разряде вместе с Пьером-Югом Эрбером.
Обновлено вчера в 20:09
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова снова пожаловалась на тяжелую жизнь балерины

Анастасия Волочкова в очередной раз пожаловалась на тяжелую жизнь балерины и тернистый путь к успеху.
Обновлено в 04:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное