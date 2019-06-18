Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 64 рублейТАСС 10:05
Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 0,51% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 63,99 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 16:46 мск. В последний раз курс доллара находился ниже 64 рублей 24 апреля.
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С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
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Представитель ДНР сообщил, что украинцы открыли огонь по посёлку Ясное
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Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
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Наука
Российские археологи раскрыли новые тайны древнего города Иерихона
Новая тайна древнего Иерихона раскрыта российскими археологами.
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Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе назвали СМИ
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АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada
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