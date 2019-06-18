Финансы

Курс доллара опустился ниже 64 рублейRT на русском 09:52

По данным на 16:46, курс доллара упал до 63,99 рубля. Это произошло впервые с 24 апреля. Также 18 июня курс евро опустился ниже 72 рублей.
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Подробнее о событии

Доллар упал ниже 64 рублей впервые с конца апреля

Экономика сегодня10:13

Эксперт предупредил об обманчивом падении курса доллара

Свободная Пресса12:42

Биржевой курс доллара опустился ниже 64 рублей, евро — ниже 72

Росбалт11:27

ОБЗОР – Рубль обновил максимум с апреля на смягчении регуляторами риторики по ДКП

ПРАЙМ15:15

Курс доллара опустился ниже 64 рублей

Взгляд.ру10:01

Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару на 32 копейки и евро — на 51

Банки.ру12:24

Евро снижается на открытии

Газета.Ruвчера в 03:42
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 19:56, Вашингтон
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено в 19:30
Экономика

Медведев предложил адресно увеличить детские пособия

"Речь идет об историческом пособии этом, очень маленьком, в 50 рублей, которое выплачивают семьям с детьми от полутора до трех лет", — рассказал Медведев на совещании, где обсуждалось реформирование системы выплат по уходу за ребенком.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления

Бари Алибасов дал первое полноценное интервью после выписки из больницы. Беседу Малахова и Алибасова покажут на канале «Россия-1».
Обновлено в 15:22
Политика

Саакашвили пригрозил мэру Одессы «антикоррупционным спецназом»

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во вторник посетил Одессу и провёл встречу со сторонниками у памятника Дюку Ришелье, где рекламировал свою партию и угрожал мэру Одессы Геннадию Труханову "антикоррупционным спецназом", сообщает местное интернет-издание "Таймер".
Обновлено в 17:58
Энергетика

Правительство разъяснило данные Росстата о росте цен на бензин

Согласно проведенному Росстатом анализу динамики оптовых цен на бензин, на текущий момент рост составляет 17% с конца 2018 года.
Обновлено в 16:54
Экономика

Кудрин назвал сверхострую проблему России

Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:54
Шоу-бизнес

Юлия Чичерина сменила имидж и стала похожа на Ивана Охлобыстина

В Сети неоднозначно отреагировали на перемены певицы: многие решили, что Чичерина уж слишком переборщила — и стала похожей на мужчину.
Обновлено в 17:15
Кино

Проблемы «Людей в черном 4» объяснили конфликтом режиссера и продюсера

Обновлено в 05:22
Происшествия

Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена

Власти Японии отменили угрозу цунами, объявленную после землетрясения на севере страны.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено в 19:50
Происшествия

Пассажиры устроили бунт на рейсе из Новосибирска в Таиланд

Обновлено в 04:02
Происшествия

Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
Обновлено в 18:24
Политика

В «Газпроме» напомнили Украине условие решения вопроса о транзите

По словам Бурмистровой, «Газпром» надеется на заинтересованность Киева и в продолжении транзита, и в наращивании потребления по экономически привлекательным условиям.
Обновлено в 11:11
Общество

На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму

Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей.
Обновлено в 17:35
Политика

Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело

Государственное бюро расследований Украины открыло пятое уголовное дело против Петра Порошенко.
Обновлено в 15:43
Происшествия

В Испании обезвредили банду, поставлявшую секс-рабынь с Украины

Обновлено в 14:22
Происшествия

По делу о драке в Чемодановке арестованы 15 человек

Пострадали пять человек, один из них позже скончался в больнице. По факту массовой драки возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 05:17
Политика

Украина собралась снова пустить поезда в Донбасс

Правительство Украины приняло стратегию «Украинской железной дороги» до 2023 года, документом предусматривается восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом, сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 11:30
Наука

Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России

НТА-Приволжье — Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России Как рассказал в рамках пресс-конференции 17 июня замдиректора ИПФ РАН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий Ефим Хазанов, установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о вооружении истребителей Су-57

Обновлено в 19:32
Происшествия

Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона

Полиция Лондона назвала во вторник имя мужчины, убитого в субботу, 15 июня в районе Тауэр-хэмлетс на востоке Лондона.
Обновлено в 19:23
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Обновлено вчера в 22:07
Гаджеты

Предполагаемые рендеры Xiaomi Mi 10 демонстрируют экран с отверстием

В Сети появились предполагаемые компьютерные изображения следующего флагманского смартфона компании Xiaomi, который выйдет в начале следующего года под названием Xiaomi Mi 10.
Обновлено в 04:20
Общество

Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы

Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 16:46
Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Общество

Три российских ресторана попали в рейтинг 120 лучших ресторанов мира

Обновлено в 14:51
Общество

Путин подписал закон о регистрации излишков земли

Российский лидер Владимир Путин подписал Федеральный закон, в соответствии с которым россияне получат право на оформление излишков используемой земли.
Обновлено вчера в 23:12
Общество

Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор

Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор.
Обновлено в 19:33
Общество

Горячая пора у «Тепловых сетей» Гатчины

В настоящее время идет работа по замене изношенных трубопроводов тепловых сетей на этом участке.
Обновлено в 03:25
Финансы

Правкомиссия утвердила профицит бюджета России в 2020 году

Правительственная комиссия утвердила профицит федерального бюджета РФ в 2020 году в размере 1,335 трлн рублей, доходы - 20,333 трлн рублей, расходы - 18,998 трлн рублей.
Обновлено в 10:36
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