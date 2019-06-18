Финансы
Курс доллара опустился ниже 64 рублейRT на русском 09:52
По данным на 16:46, курс доллара упал до 63,99 рубля. Это произошло впервые с 24 апреля. Также 18 июня курс евро опустился ниже 72 рублей.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 19:56, Вашингтон
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено в 19:30
Экономика
Медведев предложил адресно увеличить детские пособия
"Речь идет об историческом пособии этом, очень маленьком, в 50 рублей, которое выплачивают семьям с детьми от полутора до трех лет", — рассказал Медведев на совещании, где обсуждалось реформирование системы выплат по уходу за ребенком.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления
Бари Алибасов дал первое полноценное интервью после выписки из больницы. Беседу Малахова и Алибасова покажут на канале «Россия-1».
Обновлено в 15:22
Политика
Саакашвили пригрозил мэру Одессы «антикоррупционным спецназом»
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во вторник посетил Одессу и провёл встречу со сторонниками у памятника Дюку Ришелье, где рекламировал свою партию и угрожал мэру Одессы Геннадию Труханову "антикоррупционным спецназом", сообщает местное интернет-издание "Таймер".
Обновлено в 17:58
Энергетика
Правительство разъяснило данные Росстата о росте цен на бензин
Согласно проведенному Росстатом анализу динамики оптовых цен на бензин, на текущий момент рост составляет 17% с конца 2018 года.
Обновлено в 16:54
Экономика
Кудрин назвал сверхострую проблему России
Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:54
Шоу-бизнес
Юлия Чичерина сменила имидж и стала похожа на Ивана Охлобыстина
В Сети неоднозначно отреагировали на перемены певицы: многие решили, что Чичерина уж слишком переборщила — и стала похожей на мужчину.
Обновлено в 17:15
Происшествия
Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена
Власти Японии отменили угрозу цунами, объявленную после землетрясения на севере страны.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено в 19:50
Происшествия
Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом
Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
Обновлено в 18:24
Политика
В «Газпроме» напомнили Украине условие решения вопроса о транзите
По словам Бурмистровой, «Газпром» надеется на заинтересованность Киева и в продолжении транзита, и в наращивании потребления по экономически привлекательным условиям.
Обновлено в 11:11
Общество
На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму
Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей.
Обновлено в 17:35
Политика
Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело
Государственное бюро расследований Украины открыло пятое уголовное дело против Петра Порошенко.
Обновлено в 15:43
Происшествия
По делу о драке в Чемодановке арестованы 15 человек
Пострадали пять человек, один из них позже скончался в больнице. По факту массовой драки возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 05:17
Политика
Украина собралась снова пустить поезда в Донбасс
Правительство Украины приняло стратегию «Украинской железной дороги» до 2023 года, документом предусматривается восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом, сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 11:30
Наука
Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России
НТА-Приволжье — Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России Как рассказал в рамках пресс-конференции 17 июня замдиректора ИПФ РАН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий Ефим Хазанов, установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона
Полиция Лондона назвала во вторник имя мужчины, убитого в субботу, 15 июня в районе Тауэр-хэмлетс на востоке Лондона.
Обновлено в 19:23
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Обновлено вчера в 22:07
Гаджеты
Предполагаемые рендеры Xiaomi Mi 10 демонстрируют экран с отверстием
В Сети появились предполагаемые компьютерные изображения следующего флагманского смартфона компании Xiaomi, который выйдет в начале следующего года под названием Xiaomi Mi 10.
Обновлено в 04:20
Общество
Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы
Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 16:46
Армия и оружие
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Общество
Путин подписал закон о регистрации излишков земли
Российский лидер Владимир Путин подписал Федеральный закон, в соответствии с которым россияне получат право на оформление излишков используемой земли.
Обновлено вчера в 23:12
Общество
Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор
Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор.
Обновлено в 19:33
Общество
Горячая пора у «Тепловых сетей» Гатчины
В настоящее время идет работа по замене изношенных трубопроводов тепловых сетей на этом участке.
Обновлено в 03:25
Финансы
Правкомиссия утвердила профицит бюджета России в 2020 году
Правительственная комиссия утвердила профицит федерального бюджета РФ в 2020 году в размере 1,335 трлн рублей, доходы - 20,333 трлн рублей, расходы - 18,998 трлн рублей.
Обновлено в 10:36