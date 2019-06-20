Курс доллара опустился до 63 рублей впервые с августа 2018 годаРИА Новости 09:59

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.52 мск снижался на 80 копеек, до 62,98 рубля, курс евро - на 44 копейки, до 71,14 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар опустился до минимума с августа 2018 года, евро – до минимума с апреля прошлого года.

Курс доллара опустился до 63 рублей впервые с августа 2018 года

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