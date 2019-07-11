Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 18,5 копейки и составил 62,995 рубля. В последний раз доллар находился ниже отметки в 63 рубля 2 июля текущего года. Курс евро опустился на 13 копеек и составил 70,96 рубля.

Политика Константинополь обложил «новую церковь» Украины «данью» Константинопольский патриархат ввел налоги для приходов «новой церкви» Украины из-за срыва передачи религиозных святынь.

Технологии Сам себе хозяин: пять способов заработать в интернете Цель порталов, которые зарабатывают деньги на рекламе в том, чтобы как можно дольше задерживать внимание читателей на своих сайтах, поэтому публикуемый контент должен быть написан броским способом.

Общество Представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова Опубликована переписка помощника Бари Алибасова с врачом, свидетельствующая об инсценировке отравления.

Происшествия Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали Сотрудники полиции в округе Бангли на Бали сопроводили российскую туристку в психиатрическую клинику за неподобающее поведение на вилле, сообщает местное издание Coconuts.

Футбол Властимил Петржела назвал «Зенит» одним из главных фаворитов сезона В преддверии старта Российской Премьер-Лиге экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о шансах петербургской команды защитить чемпионский титул.

Политика Суд ЕС частично снял санкции с Януковича Суд Евросоюза принял решение отменить санкции ЕС по искам экс-президента Украины Виктора Януковича, его сына Александра, а также ряда соратников, передает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу суда.

Общество Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.

Политика Зеленский предложил люстрировать Порошенко Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.

Экономика Минтруд предложил повысить прожиточный минимум "Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.

Финансы Сбербанк улучшил прогноз по курсу доллара на остаток года Начальник аналитического управления департамента глобальных рынков Сбербанка Ярослав Лисоволик сообщил РБК о пересмотре прогноза по курсу рубля в текущем году — до 62 рублей за доллар в третьем квартале и до 63 рублей за доллар в четвертом квартале.

Шоу-бизнес Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд» Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

Политика В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга России Палата представителей конгресса США 11 июля одобрила предложенную демократами поправку к проекту оборонному бюджету на 2020-й финансовый год, предусматривающую возможность введения санкций против госдолга России.

Шоу-бизнес Хайди Клум тайно вышла замуж за звезду Tokio Hotel Супермодель Хайди Клум тайно вышла замуж за гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца, сообщает TMZ со ссылкой на источники.

Политика Трамп заявил о своем недоверии к криптовалютам Президент США Дональд Трамп выразил свое недоверие к криптовалютам.

Спорт Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.

Политика Киев назвал ключевую тему разговора Путина с Зеленским Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского подтвердила факт первого телефонного разговора главы государства с российским президентом Владимиром Путиным.

Экономика Правительство одобрило закон об изменении ОСАГО Пресс-служба Минфина сообщила о том, что правительством одобрен законопроект о либеральном подходе к ОСАГО.

Здоровье Названы самые распространённые виды рака в России в 2018 году В Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.

Общество Борис Кубай: После прохождения циклона приморцев ждет летняя жара Борис Кубай рассказал порталу Примпогода, чего можно ожидать от проходящего циклона приморцам и о погоде на следующую неделю.

Армия и оружие Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.

Происшествия США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 тоннами кокаина Всего, как уточняется в пресс-релизе береговой охраны США, три катера USCG изъяли с мая по июль 2019 в международных водах в восточной части Тихого океана более 17 тонн кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.

Общество Алтайское УФАС передало в Москву жалобу жителей Белокурихи на сверхнормативное повышение тарифов на тепло Алтайские антимонопольщики получили жалобы от жителей Белокурихи с требованием отменить необоснованное, по их мнению, повышение тарифов на теплоснабжение, которое значительно превышает установленный главой региона лимит.

Политика Слова Меркель во время приступа прочли по губам Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".

Общество Предложены новые меры давления на неплательщиков штрафов ГИБДД В 2019 году в России возросло количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД.