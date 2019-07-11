Финансы
Курс доллара опустился ниже 63 рублейТАСС 03:19
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 18,5 копейки и составил 62,995 рубля. В последний раз доллар находился ниже отметки в 63 рубля 2 июля текущего года. Курс евро опустился на 13 копеек и составил 70,96 рубля.
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