Финансы

Курс доллара опустился ниже 63 рублейТАСС 03:19

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 18,5 копейки и составил 62,995 рубля. В последний раз доллар находился ниже отметки в 63 рубля 2 июля текущего года. Курс евро опустился на 13 копеек и составил 70,96 рубля.
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Проявил слабость

Российская газета15:10

Курс евро опустился ниже 71 руб. впервые с 20 июня

Вести.Финанс03:23

Курс доллара опустился ниже 63 рублей

Rambler News Service04:36

Курс доллара на открытии торгов упал ниже 63 руб

РБК04:20

Курс евро на открытии торгов опустился ниже 71 рубля

Коммерсантъ04:17

Доллар упал ниже 63 рублей

Взгляд.ру03:10

Курс доллара опустился ниже 63 рублей

ТАСС03:19
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