Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 годаRT на русском 07:04

с чего всё началось

В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года. Одновременно индекс Мосбиржи установил исторический максимум и превысил отметку 2780 пунктов. Такую ситуацию на финансовом рынке эксперты объясняют действиями ФРС США.

Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года

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