Финансы

Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 годаRT на русском 07:04

В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года. Одновременно индекс Мосбиржи установил исторический максимум и превысил отметку 2780 пунктов. Такую ситуацию на финансовом рынке эксперты объясняют действиями ФРС США.
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Курс евро
 на Московской бирже по состоянию на 18:46 снизился на 59 коп., до 70,98 руб./€. Европейская валюта опустилась ниже 71 руб. впервые с апреля 2018 года.
Коммерсантъ12:12

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Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с августа прошлого года

Ведомости11:09

Курс евро опустился ниже 71 рубля

ТАСС12:00

Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару на 79 копеек и к евро — на 53

Банки.ру12:24

Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 года

Газета.Ru11:03

Российская нацвалюта дорожает, курс доллара упал ниже 63 рублей

Росбалт10:33

Продолжится ли укрепление рубля

Rambler News Service12:39

Курс доллара упал до минимума с апреля

Полит.ру18 июня в 10:29
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Происшествия

Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок

Обновлено в 06:18
Политика

Хакеры атаковали колл-центр «прямой линии» с Владимиром Путиным

Хакеры из-за рубежа атаковали колл-центр во время трансляции «прямой линии» с Владимиром Путиным в четверг, 20 июня.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации

Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.
Обновлено в 10:34
Футбол

Сестра Влашича объяснила решение брата остаться в ЦСКА

Сестра полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича четырехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту и серебряный призер Олимпийских игр Бланка Влашич объяснила решение брата остаться в российской команде, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия

Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции

По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Алибасов-младший переживает за психическое здоровье отца

Алибасов-младший два дня занимался похоронами бабушки. Когда он вернулся к отцу, тот признал его врагом.
Обновлено в 12:38
Политика

Скончался жестоко избитый в Черкассах украинский журналист

Умер украинский журналист Вадим Комаров, который был избит в Черкассах, сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Обновлено в 06:10
Футбол

Кудряшов покинул «Истанбул Башакшехир»

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов покинул "Истанбул Башакшехир". Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках

"Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.
Обновлено в 09:53
Футбол

Футболисты тульского «Арсенала» проиграли «Авангарду» в товарищеском матче

Тульский "Арсенал" уступил курскому "Авангарду" в контрольном матче.
Обновлено в 12:55
Политика

Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой станцевали «Калинку»

Телеведущий опубликовал новое видео с Лизой и Гарри Известный телеведущий, актер и юморист Максим Галкин часто делится с подписчиками успехами своих детей, 5-летних Лизы и Гарри.
Обновлено в 07:56
Политика

Путин сказал, какую окрошку предпочитает

Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено в 11:01
Спорт

Медведева выступит на российском этапе Гран-при, Загитова — в Японии

Обновлено в 11:09
Политика

Госдеп допустил возможность введения санкций против Турции из-за С-400

Позднее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения уже в июле трех новых пакетов санкций против Турции из-за закупки С-400.
Обновлено в 12:21
Происшествия

В Москве допрашивают гей-пару по делу об изнасиловании приемного мальчика

На днях в отделение детской хирургии одной из столичных больниц поступил 12-летний мальчик Саша (имя изменено).
Обновлено в 11:22
Политика

Украинские раскольники объявили «Киевский патриархат» вне закона

Напомним, сегодня Филарет восстановил «киевский патриархат» и признал недействительным создание «ПЦУ».
Обновлено в 10:18
Финансы

ФРС начнет снижать ставки для сглаживания последствий замедления роста экономики

Материалы, опубликованные ФРС по случаю вчерашнего заседания, серьезно укрепили уверенность рынка в скором начале цикла снижения ключевой ставки, что спровоцировало волну снижения доходностей и рост цен активов.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Бойко-Великий отверг обвинения в растрате

Василий Бойко-Великий не признал вину в растрате 180 млн рублей и 929 тыс. долларов в банке «Кредитный экспресс».
Обновлено в 11:23
Экономика

В России хотят пересчитать цены на отопление

Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 02:29
Футбол

«Реал» предложит «ПСЖ» за Неймара 130 миллионов и Бэйла или Хамеса

По информации Mundo Deportivo, мадридский клуб собирается сделать предложение парижанам в размере 130 миллионов евро плюс включить в сделку Гарета Бэйла или Хамеса Родригеса.
Обновлено в 10:55
Спорт

В Корее пройдет чемпионат среди национальных сборных по PUBG

Разработчики королевской битвы PlayerUnknown’s Battlegrounds анонсировали скорый старт чемпионата среди сборных — PUBG Nations Cup.
Обновлено в 12:13
Кино

Студия Pixar анонсировала новый мультфильм «Душа»

Анимационная студия Pixar анонсировала новый полнометражный мультфильм.
Обновлено в 05:03
Общество

Следком проведет проверку по обращению читинки к Путину

Доследственная проверка будет проведена по обращению жительницы Читы о бездействии чиновников при выделении жилья на «Прямую линию с Владимиром Путиным».
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес

Зять принцессы Анны рассмешил Елизавету II

Зять принцессы Анны, единственной дочери королевы, явился на скачки в Аскоте сразу в двух головных уборах.
Обновлено в 11:46
Общество

Чибис прокомментировал жалобу медика на зарплату

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал ситуацию с зарплатами медиков в регионе.
Обновлено в 06:34
Наука

Созданное новое устройство очищает кровь от скопления раковых клеток

Обновлено вчера в 13:52
Общество

Восемь новгородских выпускников сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов

Выпускники Новгородской области получили восемь стобалльных результатов по русскому языку и один – по физике.
Обновлено в 03:13
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
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