Финансы

Биржевой курс доллара обновил минимум годаРоссийская газета 04:09

Биржевой курс доллара на старте торгов опустился более чем 0,5 процента к уровню закрытия предыдущего дня. По данным на 10:15 мск, американская валюта торговалась на отметке в 63,42 рубля. В последний раз на этом уровне доллар был в начале августа 2018 года.
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Курс евро обновил минимум 2019 года

Life.ru08:20

Курс евро на Мосбирже обновил минимум 2019 года

ТАСС08:01

Курс доллара упал до минимума

Газета.Ru03:03

Курс евро обновил минимум 2019 года

RT на русском07:50

Доллар подешевел до минимума с начала года

РБК04:29

Курс доллара обновил минимум текущего года, снизившись до 63,53 рубля

Комсомольская правда03:20

Курс доллара на российском рынке обновил минимум с начала августа 2018 года

Коммерсантъ06:53
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Политика

Путин ответил на вопрос о зарплатах чиновников и рядовых работников

Резкое снижение заработной платы чиновников и руководителей приведет к дефициту кадров и отразится на качестве управления, заявил 20 июня президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии».
Обновлено в 07:12
Политика

Путин объяснил цели создания закона о суверенности интернета

Президент России Владимир Путин рассказал в ответ на вопрос популярного блогера Амирана Сардарова, для каких целей необходим закон о суверенности интернета.
Обновлено в 08:10
Политика

Спикер Рады заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил

Спикер Верховной рады, о досрочном роспуске которой объявил президент Владимир Зеленский, заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил.
Обновлено в 05:13
Авто

Стали известны самые непопулярные у угонщиков автомобили

Как сообщают автостраховщики, реже всего в России угоняют кроссоверы Volkswagen Tiguan.
Обновлено в 06:09
Политика

Путин объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидов

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидных препаратов в стране.
Обновлено в 07:51
Общество

Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства

Обновлено в 06:20
Происшествия

В Москве умерла годовалая девочка после отказа врачей в госпитализации

Следователи возбудили уголовное дело после отказа врачей госпитализировать годовалую девочку с температурой, которая впоследствии скончалась.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека

Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным началась

В 12:00 по московскому времени началась прямая линия с Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:12
Транспорт

В России хотят ввести наказание за проезд «зайцем» по платным дорогам

Правительство предложило внести в законодательство поправки, согласно которым водителей, не оплативших проезд по платной дороге, будут штрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей.
Обновлено в 07:50
Политика

Путин высказался о деле Голунова

Президент России Владимир Путин дал комментарий в связи с делом журналиста Ивана Голунова, задержанного по подозрению за хранение наркотиков.
Обновлено в 08:20
Игры

Alpha Protocol больше не продаётся в Steam

Обновлено вчера в 13:32
Происшествия

Следствие попросило суд арестовать бизнесмена Бойко-Великого

Следствие обратилось к Басманному суду Москвы с просьбой арестовать предпринимателя Василия Бойко-Великого.
Обновлено в 05:49
Политика

На Украине европейское турне Зеленского назвали провалом

Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Германию и Францию была провальной, заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире NewsOne.
Обновлено в 03:51
Политика

Путин пообещал еще больше облегчить украинцам получение гражданства России

Президент России Владимир Путин пообещал внести коррективы в нормативные акты, чтобы еще больше облегчить получение гражданства РФ беженцами из Донбасса и другими гражданами Украины.
Обновлено в 08:10
Экономика

Банк Англии ожидаемо сохранил ставку на уровне 0,75%

Банк Англии по итогам июньского заседания не стал менять значение базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 0,75%.
Обновлено в 07:32
Политика

Путин назвал Зеленского талантливым человеком

Обновлено в 08:13
Происшествия

В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей

Большая часть цыганских семей, которые уехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулась в свои дома.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

Дапкунайте и Парфенов озвучили спектакль для приложения «Мобильный художественный театр»

Мастера и Маргариту озвучили Юрий Колокольников и Александра Ребенок, Воланда - Ингеборга Дапкунайте, Берлиоза - Леонид Парфенов.
Обновлено вчера в 13:27
Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Обновлено в 03:34
Кино

Продюсер «Чернобыля» объяснил искажение исторических фактов

Продюсер и сценарист сериала "Чернобыль" Крейг Мейзин в интервью ТСН объяснил, почему события в сериале отличаются от реальной хронологии событий аварии на ЧАЭС.
Обновлено вчера в 23:10
Футбол

Ганькевич покинул ЦСКА

Центровой Александр Ганькевич покинул московский баскетбольный клуб ЦСКА, сообщается на официальном сайте "красно-синих".
Обновлено в 05:44
Происшествия

В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала

Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

Агент Гелы Месхи высказалась о разводе актера с Екатериной Климовой

С опровержением новости о разводе Гелы Месхи с супругой Екатериной Климовой выступила его агент Ольга Логинова.
Обновлено в 08:05
Хоккей

Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»

Обновлено вчера в 23:29
Политика

Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Происшествия

СМИ узнали о фабрикации уголовного дела в наркополиции Раменского

Следователи предъявили обвинение экс-начальнику отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Раменское» подполковнику Дмитрию Понкратову по делу об организации преступной группы.
Обновлено в 05:00
Политика

Жириновский покинул заседание Госдумы в знак протеста

Ранее лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил конфисковывать автомобиль у пьяного водителя, если тот стал виновником ДТП без жертв.
Обновлено вчера в 10:40
Политика

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился к Трампу в Мосгорсуде

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился за помощью к США, Канаде, Великобритании и Ирландии, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:02
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