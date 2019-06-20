Финансы

Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 годаRT на русском 07:04

В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года. Одновременно индекс Мосбиржи установил исторический максимум и превысил отметку 2780 пунктов. Такую ситуацию на финансовом рынке эксперты объясняют действиями ФРС США.
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Курс евро
 на Московской бирже по состоянию на 18:46 снизился на 59 коп., до 70,98 руб./€. Европейская валюта опустилась ниже 71 руб. впервые с апреля 2018 года.
Коммерсантъ12:12

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Рынок акций РФ завершил торги четверга в плюсе, а евро упал ниже 71 рубля

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Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с августа прошлого года

Ведомости11:09

Курс евро опустился ниже 71 рубля

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Евро опустился ниже 71 рубля впервые с 4 мая 2018 года

Интерфакс11:51

20 июня. Главное за минуту: президент объяснил падение доходов россиян, рубль штурмует многомесячные максимумы

Банки.ру13:00

Доллар опустился до минимума с августа, а евро - до минимума с апреля прошлого года

Интересант10:27

Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 года

Газета.Ru11:03
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В бразильском Порту-Алегри завершился матч группового этапа Кубка Америки 2019 года между Уругваем и Японией, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 21:00
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Плату за отопление изменят в зависимости от этажности

С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
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Обновлено в 21:12
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Путин попросил не сердиться из-за низких зарплат

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Обновлено в 22:57
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В Тбилиси анонсировали продолжение протестов

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Президент России Владимир Путин похвалил блогера Амирана Сардарова за рекламу шаурмы, которую тот успел озвучить во время своего вопроса в эфире прямой линии.
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Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
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Армия и оружие

Япония обвинила российские Ту-95 в нарушении границы

В мае силы обороны Эстонии обвинили власти России в нарушении воздушной границы страны: самолет Ту-154 российского ВМФ вошел в эстонское воздушное пространство в районе острова Вайндло и пробыл в нем менее минуты.
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СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока

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Звезда фильмов «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева отыграла свой последний спектакль.
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По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
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Дети Пугачевой и Галкина спели и станцевали «Калинку» для родителей

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина с самого детства тяготеют к искусству. Они спели и станцевали «Калинку» для своих звездных родителей.
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Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина

В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
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Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
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Шумков пригрозил курганским главврачам проверками силовиков

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил включить силовиков в комиссию, которая проверяет работу больниц.
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Пассажирский самолет, летящий из Екатеринбурга в Тюмень, смог сесть только со второго раза. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Путин отреагировал на «китовую тюрьму» в Приморье

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Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.
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Петагон обвинил российскую сторону в попытке "изменить мировой порядок" после того, как Россия раскритиковала США за рост числа американских военных на Ближнем Востоке.
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«Спартак» предложил 15 млн евро за футболиста «Лейпцига» Бруму

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