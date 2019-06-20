Финансы
Доллар подешевел до минимума с начала годаРБК 04:29
На торгах на Московской бирже в четверг курс доллара в моменте опустился до 63,26 руб. Цена закрытия предыдущего дня составляла 63,785 руб. По данным биржи, это минимальный показатель с начала года.
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