Доллар подешевел до минимума с начала годаРБК 04:29

На торгах на Московской бирже в четверг курс доллара в моменте опустился до 63,26 руб. Цена закрытия предыдущего дня составляла 63,785 руб. По данным биржи, это минимальный показатель с начала года.

Доллар подешевел до минимума с начала года

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