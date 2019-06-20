Финансы
Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 годаRT на русском 07:04
В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года. Одновременно индекс Мосбиржи установил исторический максимум и превысил отметку 2780 пунктов. Такую ситуацию на финансовом рынке эксперты объясняют действиями ФРС США.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:13, Вашингтон
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Путин назвал дорогую ипотеку ошибкой правительства
Президент Владимир Путин считает, что фактическая недоступность недорогих ипотечных кредитов для семей с двумя и более детьми — это ошибка правительства, в частности министерства финансов.
Обновлено в 06:16
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Экономика
РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы
Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05
Политика
Путин объяснил, чем грозит резкое снижение зарплаты чиновников
Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что разница в зарплате между чиновниками и рядовыми специалистами не должна быть колоссальной.
Обновлено в 07:04
Экономика
«ЮИТ» уйдет из Москвы и Московской области
Концерн "ЮИТ" принял решение не продолжать развитие жилищного строительства в Москве и Московской области, говорится в сообщении концерна.
Обновлено в 03:28
Политика
Кучма рассказал об условиях снятия с ДНР и ЛНР экономической блокады
По словам представителя Кучмы, снять экономическую блокаду с провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик украинская власть сможет только после того, когда данные территории перейдут под контроль Украины.
Обновлено в 04:14
ЖКХ
После Прямой линии с президентом в Верхнюю Салду едет замминистра ЖКХ
Во время прямой линии с президентом были обнародованы фотографии неубранных мусорных контейнеров в Верхней Салде.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Елена Малышева два часа шла по улице босиком ради «рекорда»
Малышева призналась: за день до этого она два часа шла босиком по улице.
Обновлено в 01:40
Энергетика
На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти
Загрязнение «Дружбы» хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти в европейские страны — Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению.
Обновлено в 06:23
Футбол
Стартовала продажа билетов на Суперкубок России
Российская премьер-лига объявила о старте продажи билетов на матч за Олимп-Суперкубок России, в котором встретятся «Зенит» и столичный «Локомотив».
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
Иран сбил беспилотник США в Персидском заливе
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Суд в Турции приговорил 16 путчистов к 141 пожизненному сроку каждого
Турецкий суд огласил приговоры участникам попытки государственного переворота в стране, осуществленной в июле 2016 года, приговорив 16 из них к 141 пожизненному сроку в тюрьме строгого режима, сообщает в четверг издание Anadolu Agency.
Обновлено в 05:46
Общество
Россияне пожаловались Владимиру Путину на низкие зарплаты
В ходе ежегодной прямой линии с Владимиром Путиным множество россиян обратились к президенту с жалобой на низкие зарплаты и что жить стало тяжелее.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали в ДТП с автобусами в Барселоне
В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов и мотоцикла в Барселоне пострадали не менее 20 человек, сообщает El Periodico.
Обновлено в 05:30
Экономика
«Энел Россия» подписала соглашение о продаже Рефтинской ГРЭС
«Энел Россия» (подконтрольна итальянской Enel) подписала договор о продаже «Кузбассэнерго», «дочке» Сибирской генерирующей компании, крупнейшей угольной станции в РФ — Рефтинской ГРЭС.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено вчера в 12:03
Футбол
Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии» с Путиным
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и капитан команды Артем Дзюба посетили "Прямую линию" с Президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:06
Футбол
«Спартак» интересуется португальским хавбеком «Лейпцига» Брумой
Португальский полузащитник Арминдо Брума из немецкого "Лейпцига" оказался в поле зрения менеджеров московского "Спартака".
Обновлено в 06:20
Политика
Зеленский может перенести АП в здание бывшего музея Ленина
Украинский лидер Владимир Зеленский оценил возможность переезда администрации президента из здания на Банковой улице в Киеве в «Украинский дом» — бывший музей Владимира Ленина на Европейской площади.
Обновлено в 05:49
Политика
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата
Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Общество
В Норильске поймали гуляющую белую медведицу
В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Политика
Путин: география выезда сотрудников МВД за границу будет расширена
География выезда сотрудников МВД на отдых за границу будет расширена, сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
Обновлено в 07:01
Наука
Ученые впервые записали пение редкого японского кита
Специалисты пытались записать пение японского кита на протяжении семи лет.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Катрин Асси прокомментировала роман с мужем Екатерины Климовой
Напомним, накануне, мужу Екатерины Климовой Геле Месхи приписали роман с Катрин, в качестве доказательства опубликовав фотографии объятий Месхи и Асси на Московском международном кинофестивале, прошедшем в столице этой весной.
Обновлено в 05:00
Транспорт
В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам
Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Общество
Врач из Мурманска пожаловалась на низкую заработную плату
Отвечать на вопросы президент России начал в 12:08.Вопрос низкой заработной платы врачей, учителей и спасателей стал одним из первых, который задали Путину.
Обновлено в 05:22
Происшествия
На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело
Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Политика
Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Политика
Владимир Путин рассказал о «банде из „Единой России“»
Президент России Владимир Путин отреагировал на вопрос о «банде из "Единой России"», поступивший на «Прямую линию».
Обновлено в 06:47