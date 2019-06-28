Финансы
Курс доллара обновил минимум 2019 годаТАСС 03:42
Курс доллара к рублю в начале торгов на Московской бирже снизился на 0,58% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 63,42 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:15 мск. Таким образом, курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись к уровням начала августа 2018 года.
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Обновлено в 00:46
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Обновлено вчера в 20:35
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В соответствии с правительственной телеграммой, которая была направлена главам регионов, единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), станет ООО «ГЛОНАСС БДД» — дочерняя компания «Ростеха» и АО «ГЛОНАСС» (им вместе принадлежит 64%), сообщает газета «Коммерсантъ».
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Опубликован сравнительный рендер iPhone 2020 и iPhone XS
Латвийский дизайнер Вениамин Гескин поделился сравнительным изображением, на котором показан самый больший iPhone 2020 года и самый маленький.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
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Как сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД республики, пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в одну из местных больниц.
Обновлено в 02:25
Общество
Работы получивших ноль баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
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Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России
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Госдума рассмотрит сегодня законопроект о дачной амнистии
Разработчики документа настаивают на том, чтобы срок был продлен еще на на три года.
Обновлено вчера в 04:15
Политика
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Общество
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Экономика
Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы
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Футбол
«Манчестер Сити» подписал новый контракт с Зинченко
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Чубайс и Лисин обменялись анекдотами
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Федун рассказал о причинах увольнения Карреры
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о том, что послужило причиной увольнения итальянского тренера Массимо Карреры осенью 2018 года, передает "Чемпионат.com".
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Навка поделилась любимым кадром из стильной фотосессии в Каннах
Как оказалось, находясь в Каннах, Татьяна также приняла участие в фотосессии.
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