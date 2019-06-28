Финансы

Курс доллара обновил минимум 2019 годаТАСС 03:42

Курс доллара к рублю в начале торгов на Московской бирже снизился на 0,58% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 63,42 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:15 мск. Таким образом, курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись к уровням начала августа 2018 года.
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Курс доллара обновил минимум года

RT на русском03:03

Курс доллара на Мосбирже обновил минимум 2019 года

Коммерсантъ03:41

Курс доллара обновил минимум текущего года, снизившись до 63,53 рубля

Комсомольская правда03:20

Курс доллара обновил минимум 2019 года

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Газета.Ru03:03

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Банки.ру03:26

Курс доллара упал до минимума с апреля

Полит.ру18 июня в 10:29
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