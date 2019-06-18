Финансы

Курс доллара обновил минимум 2019 годаТАСС 03:42

Курс доллара к рублю в начале торгов на Московской бирже снизился на 0,58% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 63,42 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:15 мск. Таким образом, курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись к уровням начала августа 2018 года.
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Курс доллара обновил минимум 2019 года

ТАСС03:42

Курс доллара на Мосбирже обновил минимум 2019 года

Коммерсантъ03:41

Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов

Банки.ру03:26

Курс доллара обновил минимум года

RT на русском03:03

Курс доллара упал до минимума

Газета.Ru03:03

Курс доллара обновил минимум текущего года, снизившись до 63,53 рубля

Комсомольская правда03:20

Курс доллара упал до минимума с апреля

Полит.ру18 июня в 10:29
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Бизнесмен Бойко-Великий задержан по подозрению в хищении

Предпринимателя Василия Бойко-Великого задержали.
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Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину

«В 2019 году предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Асбестовском городском округе двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта, 4 и ул. 8 Марта, 4 А с расселением 17 жилых помещений общей площадью 975,5 кв. м», — сообщили в администрации.
Обновлено вчера в 09:07
Армия и оружие

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Общество

Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Продюсер Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства.
Обновлено вчера в 22:54
Футбол

Гол Месси не помог сборной Аргентины обыграть Парагвай

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Косаток из «китовой тюрьмы» начали грузить в фуры для выпуска на волю

Двух косаток из «китовой тюрьмы» в Приморском крае погрузили в фуры для дальнейшего выпуска на волю, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 04:00
Энергетика

Грузооборот группы НМТП за четыре месяца вырос на 0,3%

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Украинский политик назвал провалом визит Зеленского в Европу

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политический эксперт и журналист Виталий Портников заявил, что после визита Зеленского в Париж и Берлин заметно изменение стиля западной политики по отношению к Украине и России.
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В ДНР и ЛНР ответили на условия Киева для снятия экономической блокады

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Япония обвинила бомбардировщик РФ в нарушении воздушного пространства

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Музыка

Ушедший из Black Star Егор Крид заключил контракт с Warner Music

Знаменитый исполнитель Егор Крид, ушедший весной из Black Star, подписал новый контракт.
Обновлено вчера в 21:02
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Люди унаследовали тонкое обоняние от неандертальцев

Исследование показало, что генетическое «наследство» связано с обонянием и, возможно, подарило людям возможность чувствовать некоторые запахи, сообщает eLife.
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В госдепе США призвали Россию прекратить «ложь вокруг сбитого MH17»

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия должна прекратить кампанию по дезинформации вокруг трагедии с рейсом MH17 Малайзийских авиалиний и наказать виновных.
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Происшествия

Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека

Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Кино

«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры с новыми сценами

В кинотеатрах выйдет новая, раширенная версия блокбастера студии Marvel «Мстители: Финал». Об этом заявил глава студии Кевин Файги.
Обновлено вчера в 10:10
Политика

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
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Видео Кутчер опубликовал в своем блоге в Instagram.
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В России хотят пересчитать цены на отопление

Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
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Порядка 52% россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года, из них около трети (32%) - по причине недавнего трудоустройства, 15% - в силу отсутствия финансовых возможностей.
Обновлено в 01:05
Общество

Варианты ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными

Задания единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) могут стать индивидуальными.
Обновлено 18 июня в 22:18
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