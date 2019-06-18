Финансы
Курс доллара обновил минимум 2019 годаТАСС 03:42
Курс доллара к рублю в начале торгов на Московской бирже снизился на 0,58% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 63,42 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:15 мск. Таким образом, курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись к уровням начала августа 2018 года.
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