Финансы
Курс доллара на вторник повысился до 63,87 рубляКомсомольская правда 09:42
Официальный курс единой европейской валюты, установленный на вторник, 9 июля, повысился до 71, 71 рубля. Курс доллара, в свою очередь, увеличился до 63,87 рубля.
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Политика
Зеленский назвал условие снятия блокады с Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил снятия экономической блокады с Донбасса при условии, если предприятия региона вернутся под контроль Киева.
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Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
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Футбол
Фелиш: «Хочу стать звездой в „Атлетико“»
Обновлено вчера в 06:11
Армия и оружие
Израильские военные сбили дрон, залетевший из сектора Газа
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Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
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Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
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