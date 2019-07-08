Официальный курс единой европейской валюты, установленный на вторник, 9 июля, повысился до 71, 71 рубля. Курс доллара, в свою очередь, увеличился до 63,87 рубля.

Курс доллара на вторник повысился до 63,87 рубля

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