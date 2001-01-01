Финансы
Курс доллара на открытии валютных торгов в четверг продолжил снижатьсяСвободная Пресса вчера в 04:27
В течение следующего часа доллар немного вырос и в 11 утра стоил 63,76 рубля. В свою очередь, курс евро во вторник на открытии подешевел на четыре копейки по сравнению с закрытием и составлял 72,82 рубля. В дальнейшем европейская валюта продолжила снижаться и через час торгов стоила 72,72.
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