Финансы

Курс доллара на открытии торгов не изменилсяВзгляд.ру 03:07

Доллар на открытии торгов на Московской бирже в пятницу, 5 июля, не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,48 рубля.
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Курс доллара на открытии торгов не изменился

Взгляд.ру03:07

Курс рубля снижается в начале торгов

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Рубль растёт к евро

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Рубль немного снизился к доллару и вырос к евро на старте торгов

Вести.Финанс03:26

Курс доллара ждет большой отскок

Expert.ru01:28
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Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
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Задержание следующего из Ирана в Сирию супертанкера с участием британских морпехов — целенаправленная и подготовленная заранее акция, направленная на осложнение ситуации вокруг Ирана, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства.
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СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

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Если к началу отопительного сезона в середине октября в хранилищах "Нафтогаза" не будет сформирован объем в 20 млрд кубометров газа, то на Украине возникнет риск техногенной катастрофы.
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Директор пляжа "Джугба" Андрей Андреев заявил о погибших в результате ЧП на катере в Черном море. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
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G2A обещает десятикратно возмещать разработчикам убытки от краденых ключей

После ряда обвинений и даже петиций магазин сделал неожиданный ход: предложил возмещать разработчикам потери от краденых ключей в десятикратном размере.
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Актриса уверена, что в России живут самые красивые девушки, поэтому решила выбрать из них трех с выдающейся внешностью.
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Экс-глава ДНР прокомментировал похищение «Борисыча» сотрудниками СБУ

Ситуацию с похищением службой безопасности Украины якобы бывшего начальника Славянской бригады ПВО ДНР Владимира Цемаха прокомментировал экс-премьер министр Донецкой народной республики Александр Бородай.
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«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream

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«Рубин» и «Тамбов» сыграли вничью в товарищеском матче

Футболисты казанского "Рубина" и "Тамбова" сыграли вничью в товарищеском матче. Игра в Казани завершилась со счётом 0:0.
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Моряков-подводников, погибшие во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.
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Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
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В Китае нашли древнейшие черепа со следами деформации

Всего было найдено 25 скелетов, возраст которых составлял от пяти до двенадцати тысяч лет.
Обновлено в 02:52
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