Финансы

Курс доллара на открытии торгов не изменилсяВзгляд.ру 03:07

Доллар на открытии торгов на Московской бирже в пятницу, 5 июля, не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,48 рубля.
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