Финансы
Курс доллара на открытии торгов не изменилсяВзгляд.ру 03:07
Доллар на открытии торгов на Московской бирже в пятницу, 5 июля, не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,48 рубля.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:25, Вашингтон
Происшествия
Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку доставили в Москву
Врачи доставили в Москву для дальнейшего лечения избитую в Ингушетии семилетнюю девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено в 15:16
Наука
Следующие генно-модифицированные дети родятся в России
Ребрикову уже удалось найти несколько обладающих ею супружеских пар, которые понимают стоящий перед ними выбор: или участие в эксперименте, или неизлечимая глухота любого рожденного ими ребенка.
Обновлено в 07:19
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Хоккей
Задоров продлил контракт с «Колорадо» на один сезон
Российский хоккеист Никита Задоров продлил контракт с "Колорадо Эвеланш", сообщает в своем Twitter хоккейный агент Дэн Милстейн.
Обновлено в 15:53
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать
В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (респонденты сами называли людей, которым доверяют) показатель Путина снизился с 31 до 30,4%.
Обновлено в 10:57
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
«Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.
Обновлено в 03:10
Футбол
Де Йонг рассказал, какой номер хотел бы получить в «Барселоне»
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал, под каким номером хотел бы играть в каталонском клубе.
Обновлено в 16:54
Происшествия
Очередного подозреваемого в грабеже с отравлением задержали в Москве
Полиция в Москве задержала водителя такси, подозреваемого в краже у пассажира после его отравления, сообщила "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 16:44
Политика
В НАТО предложили России способ спасти ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 15:32
Политика
В США представили концепцию противодействия «пагубному влиянию Кремля»
«CMKI является продолжением формирования ответа на злонамеренное влияние Кремля через создание условий для экономической и демократической устойчивости стран, на которые направлены действия, и через работу, которая будет нацелена против попыток Кремля подорвать работу ряда институтов», — отмечается в концепции.
Обновлено в 18:29
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Москве задержали шесть сотрудников ФСБ
В Москве задержаны шесть сотрудников ФСБ, которых подозревают в хищении более 100 миллионов рублей.
Обновлено в 07:16
Происшествия
МВД возбудило второе дело по статье о криминальных «авторитетах»
По материалам Главного управления уголовного розыска МВД России в отношении одного из лидеров криминальной среды, уроженца Грузии Джумбера Байрамиди (известен как "Бончо") возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных статьей 210.1 УК РФ, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 16:23
Футбол
Моуринью может возглавить «Гуанчжоу Эвергранд»
Обновлено в 11:44
Культура
Туктамышева отказалась от номера со стриптизом
Во время номера фигуристка исполняла стриптиз. Позднее она призналась, что ей нравится быть секс-символом российского фигурного катания.
Обновлено в 15:09
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено в 15:55
Экономика
Старший вице-президент «Норникеля» Грубман возглавит «Арктик Палладий»
Александр Грубман, отвечавший за стратегию развития, стратегические инвестиционные проекты и механизмы повышения операционной эффективности с февраля 2018 г. в ранге старшего вице-президента ГМК, станет советником президента "Норникеля" и гендиректором ООО "Арктик Палладий", СП "Норникеля" с "Русской платиной" Мусы Бажаева.
Обновлено в 09:35
Транспорт
ЦОДД предложил приравнять сегвеи и самокаты к видам транспорта
Самокаты, электросамокаты и сегвеи могут приравнять к видам транспорта и ввести административную ответственность для их владельцев.
Обновлено в 10:13
Футбол
«Севилья» арендовала игрока «Реала»
Защитник "Реала" Серхио Регилон перешёл в "Севилью". Как сообщает пресс-служба андалузцев, Регилон был арендован на сезон 2019/20.
Обновлено в 09:42
Политика
Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ
Обновлено вчера в 03:08
Шоу-бизнес
61-летняя Мелани Гриффит впечатлила фото в бикини
Ведь облачившись в крохотный черный купальник-бикини, актриса продемонстрировала плоский живот и стройные ноги, которым могли бы позавидовать и гораздо более молодые женщины.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Суд заочно приговорил экс-главу «Тольяттиазота» к девяти годам колонии
Суд в Тольятти заочно приговорил экс-руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова пожаловалась, что врач из Кореи назвала ее жирной
Анфиса Чехова в Южной Корее За три дня в Азии Анфиса успела увидеть многое.
Обновлено в 12:08
Экономика
Минсельхоз планирует открыть 300 лабораторий по выдаче сертификатов экспортной продукции
Минсельхоз совместно с Россельхознадзором планирует открыть по всей стране 300 лабораторий по выдаче сертификатов соответствия международным требованиям для экспортной сельхозпродукции, сообщила заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут на расширенном совещании по реализации нацпроектов.
Обновлено в 17:06
Политика
Зеленский заговорил по-русски, выступая в Донбассе
Обновлено в 08:52
Здоровье
Объем помощи онкобольным в Севастополе увеличен в два раза
В общем объеме с 2015-го года город получил 19,3 миллиарда рублей на страховую медицину.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
Эрдоган призвал Хафтара прекратить боевые действия в Ливии
«Президент [Турции Тайип Эрдоган] подтвердил свою поддержку признанному международным сообществом правительству [Фаиза Сараджа] и призвал к прекращению незаконных нападений, осуществляемых силами [командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы] Хафтара», – приводит ТАСС заявление администрации турецкого лидера со ссылкой на Agence France-Presse.
Обновлено в 18:48