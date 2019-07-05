Финансы

Курс доллара на открытии торгов не изменилсяВзгляд.ру 03:07

Доллар на открытии торгов на Московской бирже в пятницу, 5 июля, не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,48 рубля.
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Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:09

Курс доллара составил 63,48 рубля

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Рубль немного подешевел к доллару и подорожал к евро

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Евро снижается к рублю на открытии торгов

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Курс рубля пошел вниз

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Рубль немного снизился к доллару и вырос к евро на старте торгов

Вести.Финанс03:26

Рубль растёт к евро

RT на русском03:05
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Политика

МИД проверит сообщения СМИ о задержании россиян в Ливии

Министерство иностранных дел России проверяет появившуюся в западных СМИ информацию о задержании в столице Ливии двух граждан РФ, сообщили в пятницу, 5 июля, в российском внешнеполитическом ведомстве.
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Адвокат раскрыл суть претензий к основателю «Домашних денег»

Обвинения следователей в мошенничестве в отношении основателя МФО «Домашние деньги» Евгения Бернштама касаются событий 2012 года.
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Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ

Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.
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Происшествия

На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди

На перевернувшемся в Черном море катамаране есть погибшие.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Александр Воробьев, которого подозревают в госизмене, работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие

Российские военные начали учения в Чёрном море

Обновлено вчера в 22:16
Политика

Шойгу назвал основную причину происшествия на подводном аппарате

Основная причина происшествия на подводном аппарате, о котором 2 июля сообщило Минобороны, — пожар в аккумуляторном отсеке, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает сайт Кремля.
Обновлено вчера в 03:18
Общество

У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей

Обновлено в 12:54
Армия и оружие

В НАТО заявили, что ПРО в Европе не направлены против России

"Что касается противоракетной обороны, то она не направлена против РФ, она не способна сбивать российские МБР", - заявил Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов, могут ли страны НАТО рассмотреть вопрос развития ПРО в ответ на прекращение договора.
Обновлено в 12:48
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Футбол

ЦСКА интересуется нападающим «Эвертона» Оньекуру

22-летний Оньекуру перешел в «Эвертон» в 2017 году.
Обновлено в 05:47
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Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»

Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии

Обновлено в 04:18
Экономика

Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом

Пока речь идет об открытии отделений с точками "фаст-фуда" в Москве и нескольких регионах.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес

В Москве экстренно прооперировали Юрия Шатунова

Два дня назад в столичной клинике экстренно прооперировали Юрия Шатунова. Он попал в клинику после гастрольного тура.
Обновлено в 00:25
Общество

Столетняя британка раскрыла секрет своего долголетия

Столетний британец раскрыл секрет долголетия, который придется по вкусу всем "Кулинария и позитивный настрой - определенно мой секрет долгой жизни".
Обновлено в 08:14
Происшествия

В центре Екатеринбурга горит жилой дом

Пожар произошел в жилом доме в центре Екатеринбурга, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.
Обновлено в 09:03
Политика

В «Нафтогазе» заявили об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Обновлено в 12:30
Экономика

Российские садоводы попросили Гордеева ограничить импорт фруктов

Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов, в том за счет повышения ввозных пошлин.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес

Батрутдинов предрек закрытие Comedy Club

Обновлено в 13:55
Общество

В мэрии Москвы объявили о строительстве высочайшего жилого дома Европы

Холдинг "Мосинжпроект" начал подготовку к строительству в квартале "Москва-Сити" башни, которая станет самым высоким жилым небоскребом Европы.
Обновлено в 03:52
Общество

Власти Москвы объяснили нашествие лис и енотов

Обновлено в 11:40
Футбол

СМИ узнали о трансфере купленного «Рубином» неделю назад игрока в «Зенит»

По информации издания, петербургский клуб договорился о трансфере с казанским «Рубином», который на прошлой неделе приобрел хавбека у «Оренбурга».
Обновлено в 12:38
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Интернет

Сбой в Facebook показал, как работает искусственный интеллект компании

Перебои в работе показали, как искусственный интеллект компании «видит» фотографии.
Обновлено в 03:26
Общество

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Участника банды Басаева осудили на 19 лет в колонии строгого режима

Приговор жителю Ингушетии Аслану Яндиеву вынес Северо-Кавказский окружной военный суд Житель Ингушетии Аслан Яндиев приговорён к 19 годам заключения в колонии строгого режима, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес

Ксения Собчак оправдалась за фото голого сына Платона

Журналистка опубликовала фотографию своего сына Платона с пляжа, и на снимке мальчик запечатлен совершенно обнаженным, причем в полный рост, хоть и со спины.
Обновлено в 09:21
Политика

Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы

Выдвижение кандидатов в депутаты Московской городской думы завершено. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Мосгоризбирком.
Обновлено в 13:40
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
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