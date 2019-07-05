Финансы
Курс доллара на открытии торгов не изменилсяВзгляд.ру 03:07
Доллар на открытии торгов на Московской бирже в пятницу, 5 июля, не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,48 рубля.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:15, Вашингтон
Политика
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В Москве экстренно прооперировали Юрия Шатунова
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Происшествия
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Холдинг "Мосинжпроект" начал подготовку к строительству в квартале "Москва-Сити" башни, которая станет самым высоким жилым небоскребом Европы.
Обновлено в 03:52
Общество
Власти Москвы объяснили нашествие лис и енотов
Обновлено в 11:40
Футбол
СМИ узнали о трансфере купленного «Рубином» неделю назад игрока в «Зенит»
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Обновлено в 12:38
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
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Интернет
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Обновлено в 03:26
Общество
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
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Участника банды Басаева осудили на 19 лет в колонии строгого режима
Приговор жителю Ингушетии Аслану Яндиеву вынес Северо-Кавказский окружной военный суд Житель Ингушетии Аслан Яндиев приговорён к 19 годам заключения в колонии строгого режима, сообщает "Коммерсант".
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Ксения Собчак оправдалась за фото голого сына Платона
Журналистка опубликовала фотографию своего сына Платона с пляжа, и на снимке мальчик запечатлен совершенно обнаженным, причем в полный рост, хоть и со спины.
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Политика
Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы
Выдвижение кандидатов в депутаты Московской городской думы завершено. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Мосгоризбирком.
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Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
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