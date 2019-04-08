Финансы
Курс доллара на Мосбирже вырос на 6 копеекИзвестия 08 апреля в 04:00
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 6 копеек по сравнению с закрытием предыдущей сессии и составил 65,40 рубля. Данные приводит в понедельник, 8 апреля, ТАСС.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 23:12, Ашберн
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Путешествия
Федор Конюхов попал в новый шторм
Обновлено в 22:13
Общество
В Петербурге введут туристический сбор с иностранцев
Власти Санкт-Петербурга решили ввести туристический сбор для приезжающих в город иностранцев.
Обновлено в 11:24
Хоккей
«Тампа-Бэй» уступила «Коламбусу» в матче плей-офф НХЛ
Обновлено в 22:00
Происшествия
В лесу около деревни Саркюля нашли тюленёнка
Обновлено в 13:34
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
Пистолет «Удав» допустили к серийному производству
Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, завершила работу, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.
Обновлено в 20:30
Экономика
Власти Швейцарии предложили отказаться от стратегических запасов кофе
Швейцарское федеральное управление по национальному экономическому снабжению (FONES) предложило исключить кофе из стратегических резервов, сообщается на сайте правительства страны.
Обновлено в 16:57
Технологии
Искусственный интеллект и бизнес
Рост ВВП по разным странам мира в зависимости от ИИ Согласно прогнозам, развитие искусственного интеллекта станет одной из главных рыночных тенденций и возможностью для эффективного бизнеса.
Обновлено вчера в 03:15
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 22:01
Происшествия
Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:50
Футбол
Как «Аякс» и «Ювентус» сыграли вничью
«Аякс» сыграл вничью с «Ювентусом» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
Обновлено в 18:11
Общество
В работе «Сбербанка Онлайн» снова произошел сбой
В работе "Сбербанка Онлайн" снова произошел сбой. Это следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Второй за день взрыв произошел в Екатеринбурге
В Екатеринбурге второй раз за день произошел взрыв. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 09:01
Происшествия
В Китае шесть человек пропали без вести при сходе поезда с рельсов
Грузовой поезд китайской алюминиевой госкорпорации Aluminum Corporation of China (Chalco) сошел с рельсов в китайской провинции Хэнань в центральной части Китая, в результате шесть человек пропали без вести, говорится в заявлении властей города Гунъи.
Обновлено в 22:17
Шоу-бизнес
34-летняя Юлия Пересильд появилась на обложке глянца без ретуши и фотошопа
34-летняя Юлия Пересильд появилась на обложке глянца без ретуши и фотошопа Стоит отметить, что Юлия Пересильд ярый сторонник естественности.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Наука
На рассекреченных снимках шпионов U2 нашли следы древних цивилизаций
Ученые из США изучили рассекреченные снимки, сделанные в 1950-1960-е годы самолетами-шпионами U2 в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Восточной Азии, и обнаружили на них следы древних цивилизаций.
Обновлено в 05:30
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Молодая супруга Цекало Дарина Эрвин опубликовала снимок топлес
Молодая супруга Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала в социальной сети откровенное изображение.
Обновлено в 13:23
Политика
Юнкер ожидает проведения в Британии выборов в Европарламент
Глава ЕК Жан-Клод Юнкер заявил по итогам саммита ЕС в Брюсселе, что ожидает проведения выборов в ЕП в Великобритании, при этом в решении лидеров 27 стран ЕС говорится, что в случае отсутствия выборов Brexit наступит уже 1 июня.
Обновлено в 21:31
Гаджеты
Появились первые фото смартфона OnePlus 7 Pro с 5G
Обновлено в 04:50
Политика
Генсек ООН призвал немедленно прекратить противостояние в Ливии
Вооруженное противостояние между силами Правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара должно быть немедленно остановлено.
Обновлено в 18:13
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Политика
Аваков выступил против решения Порошенко
Обновлено в 09:45
Общество
Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель
Мать канцлера Германии Ангелы Меркель Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет.
Обновлено в 17:49
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Политика
Украинская журналистка Соколова вызвала на дебаты Скабееву
Украинская журналистка Янина Соколова вызвала российскую телеведущую Ольгу Скабееву на дебаты.
Обновлено в 11:33